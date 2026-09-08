Моуринью объявил состав на матч против «Интера»: неожиданные изменения

Уже в первом туре нового сезона Лиги чемпионов УЕФА любителей футбола ждет поистине классическое противостояние. Мадридский «Реал» сегодняшней ночью сойдется на поле с итальянским «Интером» в рамках 1-го тура группового этапа. Вернувшийся у руля команды португальский специалист Жозе Моуринью представил общественности свой расширенный официальный состав на этот центральный матч. Итак, каким футболистам опытный тренер выразил доверие в поединке против миланского гранда и кто сыграет в линии атаки? В конце статьи мы сообщим главную интригу — полную заявку «сливочных» по всем линиям, а также все подробности времени начала встречи.

Возвращение Моуринью и принципиальное противостояние в центре Европы

Сегодняшняя встреча — это не только дуэль двух великих клубов, но и столкновение тренерских тактик:

Моуринью и его бывший клуб: Жозе Моуринью в свое время оформил требл именно с «Интером» и завоевал главный трофей Лиги чемпионов. На этот раз он выступит в качестве наставника мадридцев против команды с собственной историей;

Первое серьезное испытание в сезоне: Для «королевского клуба» очень важно начать престижный еврокубковый турнир с домашней победы, чтобы контролировать лидерство в группе;

Взгляд болельщиков: Все внимание мирового футбола приковано к ночному матчу, и обе команды выйдут на поле исключительно за победой.