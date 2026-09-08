Моуринью объявил состав на матч против «Интера»: неожиданные изменения

·8·Спорт
Моуринью объявил состав на матч против «Интера»: неожиданные изменения

Уже в первом туре нового сезона Лиги чемпионов УЕФА любителей футбола ждет поистине классическое противостояние. Мадридский «Реал» сегодняшней ночью сойдется на поле с итальянским «Интером» в рамках 1-го тура группового этапа. Вернувшийся у руля команды португальский специалист Жозе Моуринью представил общественности свой расширенный официальный состав на этот центральный матч. Итак, каким футболистам опытный тренер выразил доверие в поединке против миланского гранда и кто сыграет в линии атаки? В конце статьи мы сообщим главную интригу — полную заявку «сливочных» по всем линиям, а также все подробности времени начала встречи.

Возвращение Моуринью и принципиальное противостояние в центре Европы

Сегодняшняя встреча — это не только дуэль двух великих клубов, но и столкновение тренерских тактик:

  • Моуринью и его бывший клуб: Жозе Моуринью в свое время оформил требл именно с «Интером» и завоевал главный трофей Лиги чемпионов. На этот раз он выступит в качестве наставника мадридцев против команды с собственной историей;

  • Первое серьезное испытание в сезоне: Для «королевского клуба» очень важно начать престижный еврокубковый турнир с домашней победы, чтобы контролировать лидерство в группе;

  • Взгляд болельщиков: Все внимание мирового футбола приковано к ночному матчу, и обе команды выйдут на поле исключительно за победой.

«В матчах такого уровня каждая ошибка дорого обходится. Мы хорошо знаем соперника и выходим на поле только за максимальным результатом», — говорится в заявлении тренерского штаба клуба.

Расширенная заявка «Реал Мадрида» на матч против «Интера»

Список футболистов, выбранных главным тренером на важный поединок, выглядит следующим образом:

  • Вратари: Тибо Куртуа, Местре, Хави Наварро;

    • Линия защиты: Дин Хейсен, Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Марк Кукурелья, Альваро Каррерас, Антонио Рюдигер, Дензел Думфрис, Марио Ривас;

    • Полузащитники: Джуд Беллингем, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Тьяго, Сестеро;

    • Нападающие: Винисиус Жуниор, Эндрик, Килиан Мбаппе, Карлос Эспи, Браим Диас, Ян Диоманде.

    Главное решение и время начала матча

    Самый важный аспект, интересующий многих любителей футбола — точное время начала этого жаркого противостояния. Главное решение и вывод заключаются в том, что в распоряжении Жозе Моуринью имеются сильнейшие исполнители, такие как Мбаппе, Винисиус, Беллингем и обновленная линия обороны, а долгожданный болельщиками суперматч «Реал Мадрид» – «Интер» стартует сегодня в 00:00 ночи.

    Как вы думаете, сможет ли обновленный «Реал Мадрид» под руководством Жозе Моуринью обыграть миланский «Интер» и начать турнир с уверенной победы? Кто, по вашему мнению, станет главным героем сегодняшней встречи? Оставляйте свои прогнозы и соображения в комментариях и делитесь этой важной футбольной новостью со всеми болельщиками!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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