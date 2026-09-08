Шавкат Мирзиёев прибыл в Белград: сопровождение истребителями и ожидаемые важные соглашения

·52·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев прибыл в Белград: сопровождение истребителями и ожидаемые важные соглашения

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с официальным визитом в столицу Сербии — город Белград. Процесс встречи высокопоставленного гостя начался с высокого дипломатического почтения: в воздушном пространстве Сербии самолет лидера Узбекистана сопровождали специальные истребители Военно-воздушных сил принимающей страны. В международном аэропорту столицы имени Николая Теслы главы нашего государства лично встретили Президент Сербии Александр Вучич и его супруга. Какие же важные мероприятия запланированы в рамках этого исторического визита и какие документы будут подписаны между двумя странами? В конце статьи мы расскажем о главной интриге — повестке дня переговоров на высшем уровне и всех деталях предстоящего бизнес-форума.

Шавкат Мирзиёев прибыл в Белград: сопровождение истребителями и ожидаемые важные соглашенияШавкат Мирзиёев прибыл в Белград: сопровождение истребителями и ожидаемые важные соглашения

Торжественная встреча в аэропорту и почести государственного уровня

Церемония встречи узбекской делегации в аэропорту Белграда прошла в приподнятой атмосфере:

  • Военные почести и уважение: Сразу при входе в воздушное пространство Сербии президентский самолет сопровождали истребители Военно-воздушных сил, обеспечившие безопасный эскорт;

  • Встреча глав государств: Александр Вучич с супругой тепло встретили высоких гостей в аэропорту, проведя искреннюю беседу;

  • Торжественное мероприятие: В ходе церемонии были подняты государственные флаги обеих стран и выстроен почетный караул.

Шавкат Мирзиёев прибыл в Белград: сопровождение истребителями и ожидаемые важные соглашенияШавкат Мирзиёев прибыл в Белград: сопровождение истребителями и ожидаемые важные соглашения

Экономические связи и деловая среда

В рамках визита главной целью определено выведение двусторонних торгово-экономических отношений на новый этап:

  • Мероприятие бизнес-форума: В рамках официальной программы пройдет масштабный бизнес-форум с участием официальных кругов и крупных предпринимателей двух стран;

  • Новые инвестиционные проекты: Обсуждаются вопросы укрепления прямых связей между предпринимателями и налаживания новых совместных производственных мощностей;

  • Развитие взаимной торговли: Будут намечены практические шаги по расширению экспортно-импортных возможностей между Центральной Азией и Балканским регионом.

Шавкат Мирзиёев прибыл в Белград: сопровождение истребителями и ожидаемые важные соглашения

Главное решение и солидные документы, которые предстоит подписать

Самый животрепещущий вопрос, интересующий многих, — какие практические изменения произойдут в двусторонних отношениях в результате этого официального визита. Главное решение и вывод заключаются в том, что основные политические и практические мероприятия визита продолжит завтрашний официальный раунд переговоров на высшем уровне. По итогам встреч предусмотрено принятие солидного пакета двусторонних документов, нацеленных на укрепление сотрудничества между Узбекистаном и Сербией на стратегическом уровне.

Как вы думаете, какие новые возможности откроют переговоры на высшем уровне между Узбекистаном и Сербией для экономических связей двух государств? В каких сферах, по вашему мнению, торговые отношения со странами Балкан могут развиваться быстрее? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этой важной дипломатической новостью с друзьями!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Завершились переговоры Шавката Мирзиёева и Александра Вучича: свободная торговля, трудовая миграцияЗавершились переговоры Шавката Мирзиёева и Александра Вучича: свободная торговля, трудовая миграцияСегодня, 18:34В Сербском дворце состоялась торжественная церемония встречи Шавката МирзиёеваВ Сербском дворце состоялась торжественная церемония встречи Шавката МирзиёеваСегодня, 18:26Сколько премий ожидается учителям 1 октября?Сколько премий ожидается учителям 1 октября?Сегодня, 14:14Учителям выплатят премии на сумму более 1 миллиона сумов: Ожидаемые выплатыУчителям выплатят премии на сумму более 1 миллиона сумов: Ожидаемые выплатыСегодня, 14:04Завтра в Узбекистане ожидается потеплениеЗавтра в Узбекистане ожидается потеплениеСегодня, 13:20Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!Сегодня, 09:58
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса как «самый высокий музыкальный фонтан»
Фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса как «самый высокий музыкальный фонтан»
Какая погода ожидается завтра в Узбекистане?
Какая погода ожидается завтра в Узбекистане?