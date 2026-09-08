Шавкат Мирзиёев прибыл в Белград: сопровождение истребителями и ожидаемые важные соглашения

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с официальным визитом в столицу Сербии — город Белград. Процесс встречи высокопоставленного гостя начался с высокого дипломатического почтения: в воздушном пространстве Сербии самолет лидера Узбекистана сопровождали специальные истребители Военно-воздушных сил принимающей страны. В международном аэропорту столицы имени Николая Теслы главы нашего государства лично встретили Президент Сербии Александр Вучич и его супруга. Какие же важные мероприятия запланированы в рамках этого исторического визита и какие документы будут подписаны между двумя странами? В конце статьи мы расскажем о главной интриге — повестке дня переговоров на высшем уровне и всех деталях предстоящего бизнес-форума.

Торжественная встреча в аэропорту и почести государственного уровня

Церемония встречи узбекской делегации в аэропорту Белграда прошла в приподнятой атмосфере:

Военные почести и уважение: Сразу при входе в воздушное пространство Сербии президентский самолет сопровождали истребители Военно-воздушных сил, обеспечившие безопасный эскорт;

Встреча глав государств: Александр Вучич с супругой тепло встретили высоких гостей в аэропорту, проведя искреннюю беседу;

Торжественное мероприятие: В ходе церемонии были подняты государственные флаги обеих стран и выстроен почетный караул.

Экономические связи и деловая среда

В рамках визита главной целью определено выведение двусторонних торгово-экономических отношений на новый этап:

Мероприятие бизнес-форума: В рамках официальной программы пройдет масштабный бизнес-форум с участием официальных кругов и крупных предпринимателей двух стран;

Новые инвестиционные проекты: Обсуждаются вопросы укрепления прямых связей между предпринимателями и налаживания новых совместных производственных мощностей;

Развитие взаимной торговли: Будут намечены практические шаги по расширению экспортно-импортных возможностей между Центральной Азией и Балканским регионом.

Главное решение и солидные документы, которые предстоит подписать

Самый животрепещущий вопрос, интересующий многих, — какие практические изменения произойдут в двусторонних отношениях в результате этого официального визита. Главное решение и вывод заключаются в том, что основные политические и практические мероприятия визита продолжит завтрашний официальный раунд переговоров на высшем уровне. По итогам встреч предусмотрено принятие солидного пакета двусторонних документов, нацеленных на укрепление сотрудничества между Узбекистаном и Сербией на стратегическом уровне.

Как вы думаете, какие новые возможности откроют переговоры на высшем уровне между Узбекистаном и Сербией для экономических связей двух государств? В каких сферах, по вашему мнению, торговые отношения со странами Балкан могут развиваться быстрее? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этой важной дипломатической новостью с друзьями!