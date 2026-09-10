Какими возможностями обладает новый гаджет iPhone Дуо от Apple

·35·Технологии
Какими возможностями обладает новый гаджет iPhone Дуо от Apple

Компания Apple на своей новой презентации продемонстрировала уникальные функции складного устройства iPhone Дуо и нестандартные сценарии его использования в повседневной жизни. Ожидается, что этот инновационный смартфон благодаря своей конструкции и новым программным возможностям превратится из простого средства связи в многофункционального помощника, что вызывает большой интерес среди пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, новое устройство можно поставить на стол в полуоткрытом состоянии для выполнения различных задач. В частности, пользователи могут смотреть видео на внешнем экране или вывести видео на одну половину внутреннего дисплея, оставив на второй половине элементы управления. Такой подход значительно повышает удобство использования гаджета.

Универсальный гаджет и новые режимы

В полуоткрытом режиме ожидания iPhone Дуо способен постоянно отображать календарь, прогноз погоды, будильник и другую необходимую информацию. При этом две половины внутреннего дисплея могут одновременно демонстрировать разный контент. В результате складной аппарат в зависимости от своего положения превращается в видеоэкран, настольные часы, будильник, информационную панель или даже умную колонку.

Также производители внедрили экранную клавиатуру, адаптирующуюся к углу складывания корпуса. Это делает процесс набора текста более удобным, приближая устройство к формату компактного планшета или ноутбука.

Особенности дизайна и первые впечатления

После того как в интернете распространились первые снимки владельцев устройства, некоторые его конструктивные аспекты стали предметом обсуждения. В частности, заметно, что на большом 7,6-дюймовом внутреннем экране виден сгиб, хотя компания и избегает открытых ответов на эту тему. Несмотря на это, пользователи сети высоко оценивают красивые и плавные анимации интерфейса.

Сообщается, что на фоне данной презентации в России начался процесс приема официальных предварительных заказов на модели iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, а также iPhone Дуо. Как новые технологии будут приняты на рынке и насколько они удовлетворят повседневные потребности пользователей, станет ясно со временем.

AppleiPhone DuoСмартфонТехнологииНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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