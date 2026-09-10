Какими возможностями обладает новый гаджет iPhone Дуо от Apple

Компания Apple на своей новой презентации продемонстрировала уникальные функции складного устройства iPhone Дуо и нестандартные сценарии его использования в повседневной жизни. Ожидается, что этот инновационный смартфон благодаря своей конструкции и новым программным возможностям превратится из простого средства связи в многофункционального помощника, что вызывает большой интерес среди пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, новое устройство можно поставить на стол в полуоткрытом состоянии для выполнения различных задач. В частности, пользователи могут смотреть видео на внешнем экране или вывести видео на одну половину внутреннего дисплея, оставив на второй половине элементы управления. Такой подход значительно повышает удобство использования гаджета.

Универсальный гаджет и новые режимы

В полуоткрытом режиме ожидания iPhone Дуо способен постоянно отображать календарь, прогноз погоды, будильник и другую необходимую информацию. При этом две половины внутреннего дисплея могут одновременно демонстрировать разный контент. В результате складной аппарат в зависимости от своего положения превращается в видеоэкран, настольные часы, будильник, информационную панель или даже умную колонку.

Также производители внедрили экранную клавиатуру, адаптирующуюся к углу складывания корпуса. Это делает процесс набора текста более удобным, приближая устройство к формату компактного планшета или ноутбука.

Особенности дизайна и первые впечатления

После того как в интернете распространились первые снимки владельцев устройства, некоторые его конструктивные аспекты стали предметом обсуждения. В частности, заметно, что на большом 7,6-дюймовом внутреннем экране виден сгиб, хотя компания и избегает открытых ответов на эту тему. Несмотря на это, пользователи сети высоко оценивают красивые и плавные анимации интерфейса.

Сообщается, что на фоне данной презентации в России начался процесс приема официальных предварительных заказов на модели iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, а также iPhone Дуо. Как новые технологии будут приняты на рынке и насколько они удовлетворят повседневные потребности пользователей, станет ясно со временем.