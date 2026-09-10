США планируют запускать 10 тысяч космических ракет в год к 2035 году

·2·Технологии
США планируют запускать 10 тысяч космических ракет в год к 2035 году

Министр транспорта США Шон Даффи объявил об амбициозных планах по развитию космической отрасли страны. Согласно им, Соединенные Штаты намерены довести количество ежегодных космических запусков до 10 тысяч к 2035 году. В случае успешной реализации этой инициативы американским космодромам придется отправлять в космос в среднем более 27 ракет в день, то есть по одной каждые 53 минуты. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, для достижения этой грандиозной цели Министерство транспорта США планирует запустить специальную программу по поддержке коммерческого космического сектора. Новая программа предусматривает сокращение бюрократических барьеров, значительное упрощение процессов лицензирования и регулирования, а также оперативное расширение инфраструктуры.

Амбициозные планы и радикальные изменения

Министр Шон Даффи на своей странице в социальной сети Кс открыто заявил о намерении увеличить число ежегодных космических полетов до 10 тысяч к 2035 году. Этот показатель кардинально отличается от предыдущих государственных планов и в несколько раз превышает их.

Напомним, что в меморандуме, подписанном президентом США Дональдом Трампом 21 августа текущего года, была поставлена задача довести количество космических запусков до 1 тысячи в год к 2030 году. Теперь власти планируют увеличить этот показатель еще в десять раз всего за пять лет — в период с 2030 по 2035 год.

Технические требования и будущие задачи

Для обеспечения полетов с такой беспрецедентной частотой потребуется радикальное расширение возможностей существующих космодромов и стартовых комплексов. Также приоритетной задачей станет строительство и модернизация современной наземной инфраструктуры.

По мнению экспертов, одним из главных условий поддержания такого темпа является широкое использование многоразовых ракетных систем, которые быстро восстанавливаются и готовятся к следующему полету. На данный момент точные механизмы реализации этой масштабной программы и объем необходимого финансирования официально не объявлены.

СШАКосмосРакетыТехнологииТранспорт
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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