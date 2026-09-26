Продемонстрированы возможности камеры Honor Magic 9 Pro Max

Главный инженер Honor по обработке изображений Ло Вэй опубликовал в своих социальных сетях уникальные кадры, сделанные с помощью нового флагманского смартфона. По данным иксбт.ком, специалист высоко оценил оптический потенциал устройства, поделившись снимками полной луны, сделанными вечером на Honor Magic 9 Pro Max с использованием телеконвертеров и специальных объективов. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Данная презентация и демонстрация снимков показывают, что бренд Honor стремится покорить новые вершины в области мобильной фотографии. В своем заявлении представитель компании сделал акцент на конкурентоспособности и технологическом превосходстве, подтвердив намерение и дальше расширять возможности высококачественной мобильной съемки.

Комплект аксессуаров профессионального уровня

Ранее компания Honor показала распаковку специального издания смартфона Магик 9 Pro Max, раскрыв необычный набор аксессуаров для пользователей. Помимо самого смартфона, в большой коробке находятся два внешних объектива, специальный чехол и элементы для крепления камеры.

Производитель позиционирует этот комплект как решение, максимально приближенное к опыту работы с профессиональной камерой, а не с обычным мобильным устройством. Ожидается, что это откроет совершенно новые горизонты для мобильных фотографов и создателей контента.

Инновационные объективы и технические характеристики

Главной особенностью этого специального комплекта является Honor Мега Телеконвертер с эквивалентным фокусным расстоянием 500 мм. Компания называет это решение первым в своем роде продуктом, применяемым в индустрии.

Также в комплект включен компактный Honor Тумб Телеконвертер на 200 мм, предназначенный для повседневной мобильной съемки. Оба объектива позволяют пользователям запечатлевать объекты на разном расстоянии с высокой четкостью.

Сам смартфон предлагается покупателям в цветах Мосс Грин, Силвер и Шадов Блак. Конфигурации памяти устройства также отличаются широким выбором: пользователи могут выбрать версии 12+256 GB, 12+512 GB, 16+512 GB, а также топовую версию с 16 GB+1 TB.