Историческая победа в Самарканде: Узбекистан стал чемпионом 46-й Всемирной шахматной олимпиады

Проходившая в Самарканде 46-я Всемирная шахматная олимпиада завершилась абсолютным триумфом национальной сборной Узбекистана. В решающих матчах 11-го тура наши соотечественники досрочно оформили чемпионство турнира и обеспечили себе золотые медали. Лидировавшая в одиночестве после 10 туров с 18 очками наша сборная математически гарантировала себе чемпионство после того, как ее главный преследователь Индия сыграла вничью с Венгрией со счетом 2:2, а результаты против Украины еще больше укрепили этот исторический триумф. Под руководством бывшего чемпиона мира Рустама Касымджанова наша команда по ходу турнира сокрушила таких мировых грандов, как Индия (2,5:1,5), Китай (3:1), сборная США под первым номером и Армения (3,5:0,5), повторив триумф в Ченнаи 2022 года и во второй раз за последние 4 года поднявшись на высшую ступень олимпийского пьедестала.

«Досрочное чемпионство, разгром супергранд-команд и историческое золото»: 5 главных пунктов триумфа

В Самарканде главные официальные показатели завоеванной на Олимпиаде победы:

Золотая медаль оформлена: Узбекистан официально завоевал золотую медаль на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде;

Осечка Индии: Ничья Индии с Венгрией со счетом 2:2 в 11-м туре досрочно гарантировала чемпионство нашим представителям;

Победы над мировыми грандами: По ходу соревнований были повержены такие фавориты, как Индия (2,5:1,5), Китай (3:1), США и Армения (3,5:0,5);

3 медали на трех последних Олимпиадах: Золото в Ченнаи в 2022 году, бронза в Будапеште в 2024 году и снова золото в Самарканде в 2026 году;

Касымджанов и состав чемпионов: В составе сборной за досками сражались Нодирбек Абдусатторов, Жавохир Синдаров, Нодирбек Якуббоев, Шамсиддин Вохидов и Мухиддин Мадаминов.

Встречи сборных Узбекистана в 11-м туре и результаты по доскам

Таблица личных и командных счетов, зафиксированных командами Узбекистана в рамках решающего заключительного тура:

Матч команд 1-я доска 2-я доска 3-я доска 4-я доска Общий счет Узбекистан — Украина Н. Абдусатторов — И. Коваленко (продолжается) В. Иванчук — Ж. Синдаров (0,5 : 0,5) Н. Якуббоев — И. Самуненков (0,5 : 0,5) Р. Дегтярев — М. Мадаминов (0 : 1) 2 : 1 Китай — Узбекистан-2 Дин Лижэнь — Ж. Вохидов (0,5 : 0,5) А. Абдисалимов — Вей И (0 : 1) Юй Янъи — М. Суяров (1 : 0) Х. Бегмуратов — Сюй Сянъюй (0,5 : 0,5) 3 : 1 Андорра — Узбекистан-3 О. Агуадо — С. Сайдалиев (0,5 : 0,5) А. Рахматуллаев — С. Веганзосес (1 : 0) Д. Анадон — М. Абдурахмонов (0 : 1) А. Омонов — Э. Гиу (0 : 1) 1,5 : 2,5

Шахматная экспертиза: Почему чемпионство Узбекистана открыло новую эру в мировом спорте?

Выводы международных экспертов, гроссмейстеров и спортивных аналитиков:

«Феномен стабильности и абсолютная гегемония»: Завоевание золота на двух (2022, 2026) и бронзы на одной (2024) из трех Всемирных шахматных олимпиад, проведенных в течение четырех лет, доказывает, что узбекская шахматная школа не случайна, а превратилась в абсолютную ведущую силу в мире;

Тренерское мастерство Рустама Касымджанова: Бывший чемпион мира обеспечил в команде специальную подготовку к каждому сопернику и психологическое равновесие; сумел оперативно восстановить команду в психоэмоциональном плане после неожиданного поражения от Германии и организовать сокрушительные победы над США и Арменией;

Молодое поколение и мощь резерва: Способность достойно конкурировать с сильнейшими гроссмейстерами мира не только нашей основной сборной, но и составов Узбекистан-2 и Узбекистан-3 на турнире показала несравненную глубину шахматного резерва в стране.

А как вы считаете, вывела ли эта историческая золотая медаль, завоеванная в Самарканде, Узбекистан на уровень сильнейших стран в истории шахмат? Какая партия и какая победа наших шахматистов по ходу турнира оставила у вас самое большое впечатление? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и разделяйте великий исторический триумф нашей сборной со всеми соотечественниками!