Мужчина поразил всех, сделав искусственное дыхание потерявшей сознание змее

·0·Мир
Мужчина поразил всех, сделав искусственное дыхание потерявшей сознание змее

В Индии мужчина попытался спасти найденную без сознания змею, сделав ей искусственное дыхание. Видео с его необычными действиями быстро распространилось в социальных сетях и вызвало большой интерес пользователей.

Инцидент произошел в городе Вапи в штате Гуджарат. Согласно информации, змею обнаружили неподвижной после того, как она упала в воду со смешанными химикатами.

Мужчина вытащил змею из воды и попытался вернуть ее к жизни. Для этого он использовал метод дыхания «рот в рот».

Спасательные мероприятия длились несколько минут. После этого у змеи начали появляться признаки движения, и, как сообщается, спустя некоторое время она пришла в сознание.

Видео, запечатлевшее процесс спасения змеи, вирусно распространилось в соцсетях. Пользователи, увидевшие кадры, были поражены попыткой мужчины спасти змею и выразили самые разные мнения.

Необычный случай спасения привлек значительное внимание в интернете. Ролик широко тиражировался на различных платформах, еще больше подогрев интерес к спасению пресмыкающегося.

ВапиШтат ГуджаратСпасение змеиИскусственное дыхание змее
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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