Лига наций: Португалия обыграла Норвегию

·32·Спорт
Лига наций: Португалия обыграла Норвегию

Как сообщает Goal.com, в центральном матче Лиги наций сборная Португалии на выезде обыграла Норвегию со счетом 2:1. Встреча на стадионе «Уллевол» в Осло прошла в напряженной борьбе и запомнилась победой гостей, которая прервала длительную беспроигрышную серию соперника на домашнем поле. Эта победа позволила португальцам продлить свою беспроигрышную серию в турнире. Об этом сообщает Goal.com.

Игра с самого начала проходила на высоких скоростях. Жоау Невеш, отмечавший свой день рождения, был близок к голу уже на 13-й минуте, но его удар головой прошел над перекладиной. Хозяева также не оставались в долгу, создавая угрозу воротам соперника через Эрлинга Холанда, однако Диогу Кошта в первом эпизоде спас свою команду.

Жоау Феликс открыл счет и надежная игра в обороне

На 17-й минуте матча Португалия вышла вперед. Приняв мяч на линии штрафной, Жоау Феликс хладнокровно реализовал момент и поразил ворота. В течение первого тайма Норвегия приложила все усилия, чтобы сравнять счет. В частности, удар Эрлинга Холанда с близкого расстояния героически заблокировал его одноклубник по «Манчестер Сити» Рубен Диаш.

Линия обороны Португалии и вратарь Диогу Кошта несколько раз спасали команду в сложных ситуациях. Несмотря на давление хозяев в первом тайме, подопечные Жорже Жезуша ушли на перерыв, сохранив свое преимущество.

Гол Эрлинга Холанда и роковая ошибка

В начале второго тайма Норвегия добилась своего. На 51-й минуте хозяин поля Эрлинг Холанд воспользовался неразберихой в штрафной площади и отправил мяч в сетку. Это был его 65-й гол в 57 матчах за национальную сборную, и он сумел забить в 16 из своих последних 17 официальных встреч.

Однако радость хозяев была недолгой. На 54-й минуте матча вратарь Эрьян Нюланд допустил грубейшую ошибку, отдав мяч прямо на Гонсалу Рамуша. Нападающий «Милана» воспользовался этим подарком, отправив мяч в пустые ворота и забив победный гол для Португалии.

Лига нацийПортугалияНорвегияЭрлинг ХоландФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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