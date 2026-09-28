Кубок Персидского залива: ОАЭ и Катар одерживают победы и начинают борьбу за лидерство!

·53·Спорт
Кубок Персидского залива: ОАЭ и Катар одерживают победы и начинают борьбу за лидерство!

Саудовская Аравия, принимающая матчи Кубка Персидского залива в городе Джидда, завершила 2-й тур в группе «Б». Два фаворита континента — Катар и Объединенные Арабские Эмираты провели очередные успешные матчи и практически решили задачу выхода в плей-офф. Сборная Катара минимально обыграла Йемен со счетом 1:0, а команда ОАЭ отправила три безответных мяча в ворота Бахрейна, оформив крупную победу со счетом 3:0. Обе сборные после двух туров набрали по 6 очков и уверенно лидируют. Теперь в 3-м туре между Катаром и ОАЭ состоится решающее принципиальное противостояние за первое место в группе.

«Триумф в Джидде, 6 очков и финал перед финалом»: 5 главных моментов 2-го тура

Самые важные официальные данные и показатели 2-го тура группы «Б» Кубка Персидского залива:

  • Хладнокровная победа Катара: Действующий чемпион Азии взломал оборону Йемена на 64-й минуте благодаря голу Абдурисага (1:0);

  • Абсолютное превосходство ОАЭ: Камара, Бала и Салех забили три безответных мяча в ворота Бахрейна, обеспечив победу со счетом 3:0;

  • 100-процентный результат в группе: Оба лидера — ОАЭ и Катар — набрали максимальные 6 очков в двух матчах;

  • Йемен и Бахрейн выбыли из борьбы: Обе сборные, оставшись с 0 очками после двух поражений, потеряли шансы на продолжение борьбы;

  • Битва за единоличное лидерство в 3-м туре: Победитель группы определится в очной встрече между Катаром и ОАЭ.

Кубок Персидского залива: результаты 2-го тура и турнирная таблица группы «Б»

Классификация прошедших матчей и расстановка сил в группе:

Сборные

Игры

Очки

Разница мячей

Результат 2-го тура

Авторы голов

ОАЭ (1-е место)

2

6

+4 и выше

3 : 0 (против Бахрейна)

Камара (30'), Бала (66'), Салех (88')

Катар (2-е место)

2

6

Положительная

1 : 0 (против Йемена)

Абдурисаг (64')

Бахрейн (3-е место)

2

0

Отрицательная

0 : 3 (против ОАЭ)

Йемен (4-е место)

2

0

Отрицательная

0 : 1 (против Катара)

Футбольная экспертиза: Почему матч Катар — ОАЭ — это скрытый финал турнира?

Выводы экспертов и аналитиков арабского футбола:

  • «Пробуждение атакующей линии ОАЭ»: Эффективные действия Камары, Балы и Салеха против столь плотно обороняющейся команды, как Бахрейн, показали высокий атакующий потенциал эмиратов; команда вышла на 1-е место в группе по разнице мячей;

  • Прагматичная игра Катара: Против закрытого Йемена Катар добился своего без лишних затрат энергии, за счет одной точной атаки; хладнокровие Абдурисага принесло команде плановые 3 очка;

  • Стратегия выбора соперника по плей-офф: Очная встреча в 3-м туре превратится не просто в борьбу за лидерство, а в решающий тактический бой за то, чтобы избежать сильных соперников из группы «А» и получить более удобную сетку в полуфинале.

Как вы думаете, одержит ли Катар победу за счет своего опыта в центральном противостоянии 3-го тура или верх возьмет яркая атакующая линия ОАЭ? Какая команда, по вашему мнению, больше заслуживает завоевания главного трофея Кубка Персидского залива? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом жаркого турнира арабского футбола со всеми болельщиками!

Кубок Персидского заливаСборная КатараСборная ОАЭФутбол
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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