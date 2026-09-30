Наши шахматисты стали миллионерами? Жавохир Синдаров: «Конечно, дом, машина и 200 тысяч долларов»

Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров в интервью после шахматной Олимпиады в Самарканде рассказал о врученном ему автомобиле. Шахматист отметил, что это уже третья машина, подаренная ему Президентом.

В ходе интервью Жавохир Синдаров поделился впечатлениями от получения нового автомобиля.

«Я очень рад, спасибо нашему Президенту. Я получил свою третью машину. Эта действительно классная», — сказал шахматист.

Согласно официальным данным, на прошедшей в Самарканде 46-й Всемирной шахматной Олимпиаде сборная Узбекистана завоевала золотую медаль. Чемпионам Олимпиады, в том числе Жавохиру Синдарову, помимо жилья и автомобиля, полагается денежное вознаграждение в размере 200 тысяч долларов. Один из вопросов к Жавохиру Синдарову касался того, что шахматисты получили крупные денежные призы.

По его словам, победителям были вручены дом, автомобиль и денежный приз в размере 200 тысяч долларов.

Шахматист также рассказал о своей главной будущей цели:

«Наша следующая цель — бороться за мировую корону и привезти ее в нашу страну».