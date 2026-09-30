Трон, от которого отказался футболист, занял телеведущий

·48·Мир
Трон, от которого отказался футболист, занял телеведущий

В угандийском королевстве Тооро бывший телеведущий Эдвард Рукиди Киджанангома взошел на трон в качестве нового короля. 29 сентября в ходе традиционной церемонии он принял имя Эдвард Рукиди Ньябонго И. Об этом сообщает Reuters.

56-летний Киджанангома является двоюродным братом покойного короля Ойо Нимбы Кабамбы Игуро Рукиди ИВ. Ойо скончался 27 августа в США в возрасте 34 лет от рака. Киджанангома стал 13-м монархом королевства Тооро.

Нового короля избрал комитет из 21 человека, сформированный из правящего клана Бабиито народа баторо. Ранее Киджанангома работал ведущим новостей и редактором на телеканале Уганда Броадкастинг Корпоратион.

Вопрос престолонаследия после смерти покойного короля приобрел спорный характер. Мать Ойо, Бест Кемигиса, и сестра, принцесса Рут Комунтале, заявили, что у покойного короля есть малолетний сын и в его завещании этот ребенок указан как наследник престола. Однако глава клана Бабиито Чарльз Кайондо Камураси заявил, что этот ребенок клану неизвестен.

Ранее королевский комитет выбрал наследником двоюродного брата Ойо — Джорджа Дезмонда Камураси, играющего в футбол в Лондоне. Однако он отказался от трона, после чего новым королем был выбран Киджанангома.

Церемония коронации прошла в Карузийском дворце в Форт-Портале, столице королевства Тооро. На ней прошли традиционные танцы, звуки барабанов, символический бой и королевские ритуалы. В ходе церемонии был зарезан бык и использована куриная кровь. В мероприятии также принял участие президент Уганды Йовери Мусевени.

В своей первой речи новый король пообещал сохранять культуру, обычаи и традиции народа тооро. Он также призвал население защищать окружающую среду.

Для справки, Уганда является конституционной республикой во главе с избранным президентом. Исторические королевства в стране не имеют политической власти, но сохраняются как важные символы культурного наследия и национальной самобытности.

Эдвард Рукиди КиджанангомаКоролевство ТоороУганда Бродкастинг КорпорейшнЙовери Мусевени
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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