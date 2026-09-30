SpaceX вывела сверхтяжелую ракету Falcon Heavy на стартовую площадку

·24·Технологии
SpaceX вывела сверхтяжелую ракету Falcon Heavy на стартовую площадку

Аэрокосмический гигант SpaceX вывез свою самую мощную и уникальную ракету-носитель Falcon Heavy в горизонтальном положении с помощью транспортера на знаменитую стартовую площадку ЛК-39А в Космическом центре имени Кеннеди. Данная операция является важным этапом подготовки к предстоящему крупному запуску, предназначенному для выполнения секретной миссии в интересах национальной безопасности США. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как сообщает издание иксбт.ком, эта сверхтяжелая ракета выполнит секретную миссию НРОЛ-97, организованную в интересах Национального управления военно-космической разведки США и Космических сил. В настоящее время специалисты проводят проверку всех систем и выводят предстартовую подготовку на завершающую стадию.

Дата и детали запуска

Отмечается, что очередной важный запуск ракеты Falcon Heavy запланирован на 1 октября 2026 года в 23:53 по восточному времени США с исторической площадки 39А. Это время соответствует утру 2 октября по ташкентскому времени. Основной задачей миссии является вывод полезной нагрузки на орбиту и обеспечение ее безопасности.

Ожидается, что после того, как ракета поднимется в космос и выполнит свою задачу, ее боковые ускорители успешно вернутся на Землю. Согласно плану, они должны совершить мягкую посадку на площадки ЛЗ-1 и ЛЗ-2. Примечательно, что в этом полете будут использованы уже летавшие ранее боковые ускорители: один из них отправляется в свой четвертый, а другой — во второй космический полет.

Достижения в истории Falcon Heavy

Сверхтяжелая ракета-носитель компании SpaceX совершила свой первый дебют в 2018 году. С тех пор ракеты этого типа успешно выполнили в общей сложности 13 орбитальных миссий. Самое важное, что все они завершились со стопроцентным результатом.

Согласно статистическим данным, ни один старт с участием Falcon Heavy не закончился потерей полезной нагрузки или чрезвычайной ситуацией при выводе на орбиту. Это еще раз подтверждает, насколько надежными и совершенными являются технологии компании.

SpaceXFalcon HeavyКосмосNROL-97Ракета
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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