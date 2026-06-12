В Ташкенте конфисковано более 34 килограммов наркотических средств

·15·Общество
В Ташкенте конфисковано более 34 килограммов наркотических средств

В столице успешно завершилась очередная крупная оперативная операция, направленная на обеспечение мира и спокойствия, а также на защиту общества от пагубного влияния наркотиков. В результате бдительных и тщательно спланированных действий, проведенных Службой государственной безопасности совместно с органами внутренних дел, был пресечен незаконный оборот особо крупной партии наркотических средств тяжелого типа общим весом более 34 килограммов. По данному факту было незамедлительно возбуждено уголовное дело, а подозреваемые задержаны для привлечения к ответственности перед законом.

В рамках борьбы с международной и внутренней контрабандой наркотических средств, внимание правоохранительных органов привлек легковой автомобиль марки «Лакетти», подозрительно припаркованный вблизи одного из оживленных мест столицы — дехканского рынка «Куйлюк», расположенного вдоль Ташкентской кольцевой автомобильной дороги. Автомобиль был досмотрен в установленном порядке.

Оперативный досмотр и задержанные лица

При досмотре транспортного средства в присутствии понятых было установлено, что в нем находились двое граждан, вступивших в преступный сговор:

  • Первое лицо: Гражданин 1968 года рождения, уроженец Сариасийского района Сурхандарьинской области, ранее судимый за аналогичные преступления;

  • Второе лицо: Лицо 1984 года рождения, уроженец города Денау Сурхандарьинской области, в настоящее время временно проживающее в городе Ташкенте.

При тщательном осмотре салона автомобиля было обнаружено 30 свертков, обмотанных специальной коричневой и цветной лентой, которые были скрытно спрятаны внутри большой пластиковой емкости (канистры). Общий вес изъятых веществ составил 34 килограмма 610 граммов особо опасных наркотических средств тяжелого типа, которые были оформлены в качестве вещественных доказательств.

С видами конфискованных наркотиков и их точным весом вы можете подробно ознакомиться в следующей таблице:

Место совершения преступления

Вид наркотического средства

Вес каждого вида

Общий конфискованный вес

Меры в отношении подозреваемых

Город Ташкент (близ рынка «Куйлюк»)

Опий

12 кг 960 граммов

34 кг 610 граммов

Уголовное дело и мера пресечения в виде заключения под стражу

Обнаружено в автомобиле

Гашиш (Каннабис)

21 кг 650 граммов

34 кг 610 граммов

Следственные действия продолжаются

Преступная цепь, проникающая из-за рубежа

По мнению специалистов и экспертов отрасли, сильнодействующие тяжелые наркотики такого типа обычно ввозятся на территорию нашей страны контрабандным путем через соседние государства с использованием обходных и тайных троп. Данная преступная группа также могла преследовать цель распространения этих наркотиков среди молодежи и населения столицы для получения незаконной прибыли.

Верховенство закона: В настоящее время Следственным управлением Службы государственной безопасности в отношении лиц, совершивших данное преступление, возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан (незаконное изготовление и хранение наркотических средств с целью сбыта). По решению суда к ним применена строжайшая мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжаются широкомасштабные оперативно-розыскные и следственные действия по выявлению других членов этой преступной цепи, установлению пограничных постов или путей, через которые наркотики были ввезены в страну, а также других лиц, причастных к данному делу.

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ТашкентСурхандарьинская областьКуйлюкLacettiСлужба государственной безопасности
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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