Четыре узбекских боксера вышли в полуфинал Азиатских игр
Представители Узбекистана вновь показали сильный результат в соревнованиях по боксу на Азиатских играх Айти-Нагоя-2026. По итогам четвертьфинальных боев Ситора Турдибекова, Турабек Хабибуллаев, Шавкатжон Болтаев и Феруза Казакова пробились в полуфинал.
В течение дня узбекские боксеры провели на ринге несколько бескомпромиссных поединков. Четверо из них одержали победу и продолжат борьбу за медали.
Ситора Турдибекова — 3:2
В весовой категории до 60 кг Ситора Турдибекова померялась силами с монгольской спортсменкой Намуун Монхор.
По итогам упорного и равного боя судьи зафиксировали победу узбекской боксерши — 3:2.
Теперь в полуфинале Турдибекову ждет очень серьезная соперница. Она выйдет на ринг против олимпийской чемпионки, представительницы Китайского Тайбэя Линь Ю Тин.
Турабек Хабибуллаев победил в центральноазиатском дерби
Четвертьфинальный бой в весовой категории до 90 кг свел лицом к лицу двух боксеров из Центральной Азии.
Чемпион мира Турабек Хабибуллаев провел поединок против представителя Казахстана Нурбека Оралбая.
В бескомпромиссном бою Хабибуллаев решением судей одержал победу со счетом 3:2 и вышел в полуфинал.
Уверенная победа Шавкатжона Болтаева
В весовой категории до 70 кг Шавкатжон Болтаев сразился с представителем Китая Ли Гофеном.
Узбекский боксер, действовавший более активно по ходу боя, удостоился единогласного решения судей — 5:0.
Таким образом, Болтаев также продолжит борьбу за медали на Азиатских играх.
Его соперником в полуфинале станет представитель Казахстана Торехан Сабырхан.
Феруза Казакова также в полуфинале
В весовой категории до 51 кг Феруза Казакова вышла на ринг против представительницы Северной Кореи Ан Кум Бёль.
В напряженном бою Казакова превзошла соперницу и выиграла со счетом 5:0.
Узбекскую боксершу в полуфинале ждет еще одна сильная соперница — действующая олимпийская чемпионка, представительница Китая Ю Ву.
Для Азизы Закировой турнир завершился
В весовой категории до 75 кг Азиза Закирова боролась против чемпионки мира и вице-чемпионки Азиатских игр из Казахстана Натальи Богдановой.
В бескомпромиссном поединке Закирова уступила со счетом 1:4 и завершила свое участие в Азиатских играх на стадии четвертьфинала.
Теперь все внимание на полуфиналы
Таким образом, четверо боксеров Узбекистана продолжат борьбу за медали в полуфинале Азиатских игр Айти-Нагоя-2026.
В полуфинале от имени Узбекистана на ринг выйдут:
Ситора Турдибекова — -60 кг;
Феруза Казакова — -51 кг;
Шавкатжон Болтаев — -70 кг;
Турабек Хабибуллаев — -90 кг
в своих весовых категориях.
Четвертьфинальная стадия завершилась для узбекских боксеров четырьмя победами и одним поражением. Теперь их ждут еще более серьезные бои на решающих этапах Азиатских игр.
Комментарии 0
…