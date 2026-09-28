Четыре узбекских боксера вышли в полуфинал Азиатских игр

·10·Спорт
Четыре узбекских боксера вышли в полуфинал Азиатских игр

Представители Узбекистана вновь показали сильный результат в соревнованиях по боксу на Азиатских играх Айти-Нагоя-2026. По итогам четвертьфинальных боев Ситора Турдибекова, Турабек Хабибуллаев, Шавкатжон Болтаев и Феруза Казакова пробились в полуфинал.

В течение дня узбекские боксеры провели на ринге несколько бескомпромиссных поединков. Четверо из них одержали победу и продолжат борьбу за медали.

Ситора Турдибекова — 3:2

В весовой категории до 60 кг Ситора Турдибекова померялась силами с монгольской спортсменкой Намуун Монхор.

По итогам упорного и равного боя судьи зафиксировали победу узбекской боксерши — 3:2.

Теперь в полуфинале Турдибекову ждет очень серьезная соперница. Она выйдет на ринг против олимпийской чемпионки, представительницы Китайского Тайбэя Линь Ю Тин.

Турабек Хабибуллаев победил в центральноазиатском дерби

Четвертьфинальный бой в весовой категории до 90 кг свел лицом к лицу двух боксеров из Центральной Азии.

Чемпион мира Турабек Хабибуллаев провел поединок против представителя Казахстана Нурбека Оралбая.

В бескомпромиссном бою Хабибуллаев решением судей одержал победу со счетом 3:2 и вышел в полуфинал.

Уверенная победа Шавкатжона Болтаева

В весовой категории до 70 кг Шавкатжон Болтаев сразился с представителем Китая Ли Гофеном.

Узбекский боксер, действовавший более активно по ходу боя, удостоился единогласного решения судей — 5:0.

Таким образом, Болтаев также продолжит борьбу за медали на Азиатских играх.

Его соперником в полуфинале станет представитель Казахстана Торехан Сабырхан.

Феруза Казакова также в полуфинале

В весовой категории до 51 кг Феруза Казакова вышла на ринг против представительницы Северной Кореи Ан Кум Бёль.

В напряженном бою Казакова превзошла соперницу и выиграла со счетом 5:0.

Узбекскую боксершу в полуфинале ждет еще одна сильная соперница — действующая олимпийская чемпионка, представительница Китая Ю Ву.

Для Азизы Закировой турнир завершился

В весовой категории до 75 кг Азиза Закирова боролась против чемпионки мира и вице-чемпионки Азиатских игр из Казахстана Натальи Богдановой.

В бескомпромиссном поединке Закирова уступила со счетом 1:4 и завершила свое участие в Азиатских играх на стадии четвертьфинала.

Теперь все внимание на полуфиналы

Таким образом, четверо боксеров Узбекистана продолжат борьбу за медали в полуфинале Азиатских игр Айти-Нагоя-2026.

В полуфинале от имени Узбекистана на ринг выйдут:

  • Ситора Турдибекова — -60 кг;

  • Феруза Казакова — -51 кг;

  • Шавкатжон Болтаев — -70 кг;

  • Турабек Хабибуллаев — -90 кг

в своих весовых категориях.

Четвертьфинальная стадия завершилась для узбекских боксеров четырьмя победами и одним поражением. Теперь их ждут еще более серьезные бои на решающих этапах Азиатских игр.

Айти-Нагоя-2026Ситора ТурдибековаТурабек ХабибуллаевАзиатские игры
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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