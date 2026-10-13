На Бали из-за дефицита бензина образовались очереди из сотен скутеров (видео)

·42·Мир
На Бали из-за дефицита бензина образовались очереди из сотен скутеров (видео)

На индонезийском острове Бали, являющемся одним из самых популярных туристических центров мира, возник острый дефицит топлива. Из-за сбоев в системе поставок на местные автозаправочные станции по всему острову выстроились огромные очереди, состоящие из сотен и даже тысяч людей, желающих заправить транспорт.

На видео и фото, запечатлевших ситуацию, хорошо видно, что водители скутеров и мотоциклов полностью заполнили пространство перед АЗС, простаивая в очередях часами.

Причины дефицита: сбои в поставках

Сложная ситуация на острове усугубилась по следующим причинам:

  • Запоздалая логистика: из-за задержек рейсов транспорта и танкеров, доставляющих топливо на Бали, запасы на бензоколонках исчерпались;

  • Массовая паника: с распространением новостей об уменьшении запасов местные жители и тысячи иностранных туристов бросились на заправки, чтобы заполнили баки своего транспорта;

  • Паралич транспортной системы: поскольку основным средством передвижения на острове являются мопеды и скутеры, риск остаться без топлива нанес серьезный ущерб повседневной жизни и туристической деятельности.

Ситуация перед АЗС: пробки из двухколесного транспорта

Кадры, распространившиеся в социальных сетях, демонстрируют, насколько усугубилась ситуация на острове:

  • Въезды на станции и прилегающие улицы переполнены сотнями мотобайков, пройти пешком или проехать на автомобиле практически невозможно;

  • Люди вынуждены ждать в очереди перед топливными колонками несмотря на жаркую погоду;

    • На некоторых заправках наблюдается временная приостановка работы из-за введения лимитов или полного отсутствия топлива.

В настоящее время администрация острова и компании-поставщики принимают оперативные меры по устранению проблем с логистикой и доставке на Бали дополнительных партий топлива.

Балидефицит топливаскутермотоцикл
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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