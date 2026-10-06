В Ташкентской области сотрудника банка поймали с 100 тысячами долларов

В Ташкентской области сотрудник, работавший на руководящей должности в банковской системе, был задержан во время оперативного мероприятия по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег. Сообщается, что он потребовал с покупателя миллионы долларов взамен на решение вопроса с выделением в общей сложности более 20 гектаров земли в Куйичирчикском районе.

Данный факт был пресечен в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками СГБ и Департамента при Генеральной прокуратуре.

Потребовали 4 миллиона 250 тысяч долларов

Согласно предварительным данным, начальник отдела регионального банковского центра пообещал решить вопрос о продаже земельного участка площадью 16,05 гектара в Куйичирчикском районе, а также об оформлении еще 4 гектаров земли, находящихся в резерве хокимията.

Стало известно, что за эти услуги он потребовал с покупателя 4 миллиона 250 тысяч долларов.

В ходе оперативного мероприятия подозреваемый был задержан с вещественными доказательствами при получении части требуемой суммы — 100 тысяч долларов.

Начаты следственные действия

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время в рамках дела проводятся необходимые следственные действия.

В данный момент выясняются все детали происшествия, причины вымогательства и наличие других участников сделки, связанной с земельными участками.

Кроме того, правовая оценка действиям подозреваемого будет дана по результатам следствия и после решения суда.

Что стоит за требованиями на миллионы долларов?

Аспектом, привлекающим внимание в данном деле, является чрезвычайно крупный размер запрашиваемой суммы. Речь идет не об единовременных 100 тысячах долларов, а, согласно предварительным данным, о сделке на 4 миллиона 250 тысяч долларов.

Само оперативное мероприятие было проведено в момент получения первой части этих средств.

Ожидается, что следственные органы также изучат правовой статус земельных участков, кому принадлежат полномочия на их продажу или оформление, а также какими возможностями обладал подозреваемый в этом процессе.

Самое главное, окончательный вывод по этому делу станет известен по результатам следствия и судебных процессов. А пока вина лица не доказана вступившим в законную силу приговором суда.