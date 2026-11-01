В отношении руководства «Imarat Development» возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Вокруг ташкентской строительной компании «Imarat Development» разгорелся серьезный скандал. В отношении руководства компании возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями. В настоящее время основатель компании Марат Хамдамов также заявляет в своих видеообращениях в социальных сетях, что подвергается давлению и угрозам.

По данным ГУВД города Ташкента, многоэтажные дома, которые планировала построить «Imarat Development», должны были возводиться не в Ташкенте, а в Куйичирчикском районе Ташкентской области.

Недовольные этой ситуацией покупатели потребовали вернуть средства, ранее уплаченные за квартиры. Однако компания деньги им не вернула.

По данному факту Следственное управление при ГУВД города Ташкента возбудило уголовное дело по статье 168 (мошенничество) и статье 192-11 (злоупотребление полномочиями служащими негосударственных организаций) Уголовного кодекса.

В настоящее время следствие ведется под контролем руководства городского ГУВД и прокуратуры.

Марат Хамдамов: «Я никому не отдам компанию»

На фоне этих событий основатель «Imarat Development» Марат Хамдамов опубликовал серию видеообращений в своем Instagram. Он заявил, что предпринимаются попытки отобрать у него компанию, а также поступают угрозы и оказывается давление на него и его близких.

По словам Хамдамова, в течение последнего месяца группа лиц пыталась отстранить его от управления компанией. Он же заявил, что не выйдет из состава учредителей, никому не отдаст компанию и выполнит все обязательства перед покупателями.

Предприниматель подчеркнул, что в его адрес и адрес членов его семьи поступали различные угрозы, вплоть до угроз убийством. Также он сообщил, что от него требовали уехать за границу и не появляться в социальных сетях, а также препятствовали его доступу в офис компании.

По его утверждению, некоторые лица планировали заложить в банк уже построенное жилье, принадлежащее клиентам, чтобы получить кредит. Хамдамов заявил, что выступил против такого плана и решил защитить интересы покупателей квартир.

Предприниматель также сообщил, что официально обратился в правоохранительные органы по данным фактам.

Почему название компании было изменено на «Imtiyaz»?

Во втором видеообращении Марат Хамдамов коснулся вопроса смены названия компании с «Imarat Development» на «Imtiyaz».

По его словам, в сентябре текущего года, когда он находился за границей, ему позвонил главный финансист компании Джасур Азизов. Хамдамов отметил, что Азизов, не являясь учредителем компании, фактически управлял финансовыми процессами.

Согласно утверждению предпринимателя, в телефонном разговоре финансист заявил о намерении покрыть убытки в несколько миллионов долларов, возникшие в результате деятельности компании, за счет банковского кредита.

Однако Хамдамов сообщил, что выступил против этого предложения. После этого, по его словам, название компании было изменено без его согласия.

Кроме того, предприниматель заявил, что среди покупателей, приходящих в офис компании, распространяется информация, выставляющая его мошенником. Во втором видеообращении он продемонстрировал некоторые аудио- и видеозаписи в подтверждение своих слов.

Что теперь ждет покупателей?

В настоящее время по данному конфликту остается ряд открытых вопросов. В частности, как было изменено название компании без согласия ее основателя? В чьих руках находилось финансовое управление компанией? И самое главное, какова будет судьба средств и жилья покупателей, оплативших квартиры?

На данный момент нет информации о том, что всем обстоятельствам, озвученным Маратом Хамдамовым, дана правовая оценка. Результаты следствия будут иметь важное значение для установления истинных причин конфликта вокруг компании и ответственных лиц.