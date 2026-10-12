Заблудившиеся на Большом Чимгане 7 граждан спасены (видео)

В живописном и имеющем сложный рельеф Бостанлыкском районе Ташкентской области на горе Большой Чимган возникла опасная для жизни отдыхающих ситуация. 11 октября 7 граждан, поднявшихся на горные склоны с целью прогулки, из-за неблагоприятной погоды и сложного маршрута сбились с пути и не смогли самостоятельно спуститься вниз.

В результате проведенных оперативных поисково-спасательных мероприятий все граждане были вовремя выведены в безопасную зону, в результате инцидента никто не пострадал.

Снежные и скользкие тропы: как проходил процесс спасения?

На кадрах с места происшествия отчетливо видно, что условия на склонах горы ухудшились и передвижение стало чрезвычайно сложным:

Опасные заснеженные склоны: Поскольку в верхней части горы выпал снег, земля стала скользкой, что сделало самостоятельное передвижение туристов практически невозможным;

Использование специального снаряжения: Спасатели при переходе опасных крутых склонов использовали специальное горное снаряжение и веревки, аккуратно спуская граждан вниз, связав их между собой;

Временное убежище в горной пещере: Как выяснилось, до прибытия помощи туристам пришлось укрыться в природной пещере и расщелинах скал под отвесной скалой, чтобы спастись от холодного ветра.

Важное напоминание для любителей горных походов

С наступлением осеннего сезона в горных районах температура воздуха быстро падает, наблюдаются внезапные снегопады и туманы. В связи с этим специалисты просят граждан строго соблюдать следующие правила безопасности:

Перед походом в горы внимательно ознакомиться с прогнозом погоды;

Не выходить на незнакомые и сложные маршруты без квалифицированного проводника (гида);

Всегда иметь наготове теплую одежду, удобную специальную обувь и средства связи.

Благодаря своевременно принятым мерам состояние здоровья спасенных граждан в норме, в медицинской помощи они не нуждались.