Заблудившиеся на Большом Чимгане 7 граждан спасены (видео)

·36·Общество
Заблудившиеся на Большом Чимгане 7 граждан спасены (видео)

В живописном и имеющем сложный рельеф Бостанлыкском районе Ташкентской области на горе Большой Чимган возникла опасная для жизни отдыхающих ситуация. 11 октября 7 граждан, поднявшихся на горные склоны с целью прогулки, из-за неблагоприятной погоды и сложного маршрута сбились с пути и не смогли самостоятельно спуститься вниз.

В результате проведенных оперативных поисково-спасательных мероприятий все граждане были вовремя выведены в безопасную зону, в результате инцидента никто не пострадал.

Снежные и скользкие тропы: как проходил процесс спасения?

На кадрах с места происшествия отчетливо видно, что условия на склонах горы ухудшились и передвижение стало чрезвычайно сложным:

  • Опасные заснеженные склоны: Поскольку в верхней части горы выпал снег, земля стала скользкой, что сделало самостоятельное передвижение туристов практически невозможным;

  • Использование специального снаряжения: Спасатели при переходе опасных крутых склонов использовали специальное горное снаряжение и веревки, аккуратно спуская граждан вниз, связав их между собой;

  • Временное убежище в горной пещере: Как выяснилось, до прибытия помощи туристам пришлось укрыться в природной пещере и расщелинах скал под отвесной скалой, чтобы спастись от холодного ветра.

Важное напоминание для любителей горных походов

С наступлением осеннего сезона в горных районах температура воздуха быстро падает, наблюдаются внезапные снегопады и туманы. В связи с этим специалисты просят граждан строго соблюдать следующие правила безопасности:

  • Перед походом в горы внимательно ознакомиться с прогнозом погоды;

  • Не выходить на незнакомые и сложные маршруты без квалифицированного проводника (гида);

  • Всегда иметь наготове теплую одежду, удобную специальную обувь и средства связи.

Благодаря своевременно принятым мерам состояние здоровья спасенных граждан в норме, в медицинской помощи они не нуждались.

Большой ЧимганБостанлыкский районТашкентская областьСпасательные операции
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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