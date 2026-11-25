Детские фотографии сына певицы Мунисы Ризаевой — Алекса — сравнили с архивными снимками самой артистки в детстве и юности. Пользователи социальных сетей не скрывают своего удивления, заметив поразительное сходство между двумя фотографиями.

На странице певицы в социальных сетях были опубликованы искренние поздравления и пожелания от близких по случаю дня рождения её сына Алекса. Среди поздравлений был размещен коллаж, где фотография Мунисы Ризаевой в юности соседствует со снимком Алекса в том же возрасте.

Увидев фотографии, поклонники отметили, что мальчик — копия своей матери, обратив внимание на схожесть черт лица и внешности. Некоторые пользователи пишут, что Алекс напоминает им саму Мунису в молодости, и выражают восхищение этим сходством.