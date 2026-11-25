В природе существует такое существо, что даже если его тело разделится на несколько частей, у некоторых видов из каждого фрагмента может развиться новый живой организм. Речь идет о мелких плоских червях, называемых планариями. Их самая удивительная особенность — способность восстанавливать утраченные части тела.

Планарии — это плоские черви, обитающие преимущественно в пресноводных водоемах. Хотя они часто настолько малы, что их трудно заметить, в мире биологии они известны своей способностью к регенерации. Например, если тело некоторых планарий, обладающих сильной способностью к регенерации, разделить на головную и хвостовую части, каждый фрагмент может восстановить недостающие органы и превратиться в самостоятельный организм.

В этом процессе важную роль играют специальные стволовые клетки в теле червя — необласты. Они обладают способностью превращаться в различные типы клеток. Благодаря этому на поврежденном участке тела заново формируются новые ткани, включая голову, нервную систему и другие необходимые органы.

Согласно исследованиям ученых, некоторые планарии способны восстановить целый организм даже из очень маленького фрагмента тела. Формирование новой головы, в зависимости от вида и условий, может занять примерно одну-две недели. Сначала вновь образовавшийся организм будет меньше предыдущего, а затем увеличится в размерах за счет питания и роста.

Это явление называется регенерацией. Это способность организма восстанавливать ткани и органы, утраченные в результате травмы или повреждения.

Интересно, что некоторые планарии используют это свойство не только после травм, но и в процессе размножения. Они естественным образом разделяют свое тело на две части, после чего каждый фрагмент восстанавливает недостающие части и превращается в нового червя.

Именно поэтому планарии до сих пор изучаются учеными. Понимание механизма их регенерации может дать важные сведения для обновления клеток, восстановления тканей и будущих медицинских исследований.