В Южной Африке пастор, утверждающий, что исцеляет своих последователей необычным способом, вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Фотографии его странной практики во время религиозных обрядов распространились в интернете, вызвав удивление и насмешки среди пользователей.

Речь идет о Кристе Пенелопе, лидере религиозной группы «СевенФолд Холй Спирит Министриес» («Служение семикратного Святого Духа»), расположенной в деревне Сияндини в районе Гияни провинции Лимпопо.

Согласно имеющимся данным, пастор использует метод выпускания газов на людей, чтобы «исцелить» своих последователей и «даровать им благословение». Он утверждает, что с помощью этой практики он передает людям духовное исцеление и благодать.

После того как фотографии с этих церемоний попали в социальные сети, многие пользователи выразили свое отношение. В то время как одни сочли этот метод смешным и неправдоподобным, другие критикуют подобные практики, совершаемые от имени религиозных убеждений.

Это событие вновь вынесло на повестку дня дискуссии о деятельности религиозных лидеров в Южной Африке и заявлениях некоторых лиц об исцелении. В частности, проведение необычных, а порой и унижающих человеческое достоинство обрядов некоторыми лицами, называющими себя пасторами или пророками, и ранее вызывало критику.