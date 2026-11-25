Зироат Мирзиёева в рамках государственного визита президента Шавката Мирзиёева в Иорданию в сопровождении принцессы страны Марьям Гази посетила историко-религиозный комплекс «Пещера семи спящих отроков» — «Асхаб аль-Кахф», расположенный недалеко от города Амман.

Это место связано с известным преданием, занимающим важное место в исламской истории, о юношах, которые, спасаясь от религиозных преследований, нашли убежище в пещере. Согласно легенде, они укрылись в пещере, чтобы сохранить свою веру, и по воле Аллаха пробыли там в глубоком сне долгое время. По этой причине данное место известно как «Семь спящих» или «Асхаб аль-Кахф».

Это событие также описано в суре «Аль-Кахф» Священного Корана. В ней приводятся сведения о длительном пребывании юношей в пещере. В частности, в 25-м аяте суры указывается, что они пробыли в пещере 300 лет и еще девять лет.

Комплекс «Асхаб аль-Кахф» в Иордании почитается как одно из мест паломничества, связанных с этим преданием. Он имеет особое значение не только в историко-религиозном наследии страны, но и в духовной жизни мусульман. По этой причине сюда приезжают паломники и туристы из разных стран.

Визит Зироат Мирзиёевой в этот комплекс стал одним из культурно-просветительских мероприятий, проведенных в рамках государственного визита между Узбекистаном и Иорданией.