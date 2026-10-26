В Самарканде начата проверка по факту смерти 42-летней женщины

В городе Самарканде проводятся доследственные проверочные мероприятия по факту смерти 42-летней женщины. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов в ответ на запрос QALAMPIR.UZ.

Сообщается, что инцидент произошел 21 октября примерно в 12:30 в махалле «Ипак йули» города Самарканда. Женщина скончалась во дворе своего дома.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая осмотрела территорию и провела необходимые проверочные мероприятия. Для установления причины смерти покойной назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время городская прокуратура продолжает проверку по данному факту. Изучаются все детали происшествия и причины смерти.