В Самарканде начата проверка по факту смерти 42-летней женщины

·102·Общество
В Самарканде начата проверка по факту смерти 42-летней женщины

В городе Самарканде проводятся доследственные проверочные мероприятия по факту смерти 42-летней женщины. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов в ответ на запрос QALAMPIR.UZ.

Сообщается, что инцидент произошел 21 октября примерно в 12:30 в махалле «Ипак йули» города Самарканда. Женщина скончалась во дворе своего дома.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая осмотрела территорию и провела необходимые проверочные мероприятия. Для установления причины смерти покойной назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время городская прокуратура продолжает проверку по данному факту. Изучаются все детали происшествия и причины смерти.

СамаркандГенеральная прокуратураХаёт Шамсутдиновсудебно-медицинская экспертиза
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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