Предпринимателям, открывшим узбекский ресторан за рубежом, государство возместит половину расходов

·2·Узбекистан
Предпринимателям, открывшим узбекский ресторан за рубежом, государство возместит половину расходов

Предприниматели, открывшие или планирующие открыть ресторан узбекской национальной кухни в зарубежных странах, могут покрыть до 50 процентов своих расходов за счет государственной субсидии. Об этом сообщили в Telegram-канале Единого портала интерактивных государственных услуг.

Отмечается, что данная услуга предоставляется Комитетом по туризму бесплатно. Воспользоваться ею могут предприниматели, официально зарегистрированные в Узбекистане.

Для получения субсидии заявители должны предоставить документы, подтверждающие регистрацию ресторана за рубежом и права на здание. Кроме того, требуются сведения, подтверждающие соблюдение требований санитарной и пожарной безопасности, документы о понесенных расходах и поставке продукции из Узбекистана. К заявке также прилагаются фотографии внешнего и внутреннего вида ресторана. При необходимости может быть запрошен официальный перевод документов.

Заявки рассматриваются в течение 18 рабочих дней. В случае одобрения средства субсидии перечисляются на банковский счет предпринимателя в течение 7 рабочих дней. Если в документах будут выявлены недостатки, их можно устранить и подать заявку повторно.

Предприниматели могут подать заявки на получение субсидии через портал my.gov.uz.

Напомним, ранее сообщалось, что в Узбекистане некоторым медицинским работникам будет выделена субсидия на приобретение жилья.

Комитет по туризмуmy.gov.uzгосударственная субсидияузбекские национальные блюда
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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