«Мы жили в постоянном страхе, как преступники»: Ортикходжаев рассказал о тяжелом прошлом бизнеса

·28·Общество
«Мы жили в постоянном страхе, как преступники»: Ортикходжаев рассказал о тяжелом прошлом бизнеса

18 августа на открытом диалоге президента Shavkat Mirziyoyev с предпринимателями известный предприниматель Jahongir Ortiqxo‘jayev открыто рассказал о тяжелых временах в прошлом и сегодняшних изменениях в бизнес-среде Узбекистана. В интервью телеканалу «O‘zbekiston 24» он вспомнил о давлении в прежние годы, «маски-шоу» и страданиях, которые пришлось пережить предпринимателям.

«Мы думали не о бизнесе, а о выживании»: признание Ortiqxo‘jayev

Jahongir Ortiqxo‘jayev отметил, что в прошлом представители бизнеса, честно зарабатывавшие своим трудом, жили в постоянной тревоге:

"Раньше предприниматели Узбекистана думали не о развитии бизнеса, а о том, как выжить. «Маски-шоу» настолько изнуряли предпринимателей, что само слово «предпринимательство» вызывало тревогу и страх. Предприниматель, вставший на ноги благодаря честному труду, жил в постоянном страхе, как преступник. А сегодня молодые предприниматели работают свободно и без страха, словно живут в раю.", — сказал Jahongir Ortiqxo‘jayev.

Основные аспекты и поручения, озвученные на открытом диалоге

Направление

Содержание заявления и подробности поручения

Атмосфера в прошлом

«Маски-шоу», постоянный страх, угроза лишения имущества и тюремного заключения

Нынешние условия

Свобода ведения бизнеса, прямая защита со стороны главы государства

Приведенный пример

Судьба владельцев мебельного магазина, которые были несправедливо заключены под стражу и умерли от тяжелой болезни

Поручение президента

Написать книгу о пройденном узбекскими предпринимателями пути

Основные темы

История бизнеса, период ограничений и анализ событий, связанных с «маски-шоу»

Специальное поручение президента написать книгу

После выступления Jahongir Ortiqxo‘jayev глава государства поручил ему написать специальную книгу о трудном историческом пути, пройденном узбекскими предпринимателями, и накопленном ими опыте. Было подчеркнуто, что в книге должны быть открыто освещены события мрачного периода, получившего название «маски-шоу», а также препятствия, с которыми сталкивался честный бизнес.

В качестве примера Ortiqxo‘jayev рассказал о трагической судьбе когда-то известных владельцев мебельного магазина — братьев: их безосновательно арестовали, а один из них, выйдя из тюрьмы с тяжелой болезнью, скончался. Предприниматель отметил, что таких трагических судеб было очень много и будущие поколения обязательно должны знать эту историю.

Как вы считаете, какие уроки и опыт может дать молодым предпринимателям книга о тяжелых испытаниях, выпавших на долю узбекских предпринимателей в прошлом, и периоде «маски-шоу»?

Оставляйте свои мнения и комментарии и немедленно поделитесь этой новостью со всеми близкими, которые интересуются экономической историей нашей страны!

Шавкат МирзиёевДжахонгир АртыкходжаевУзбекистанУзбекистан 24
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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