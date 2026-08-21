«Мы жили в постоянном страхе, как преступники»: Ортикходжаев рассказал о тяжелом прошлом бизнеса

18 августа на открытом диалоге президента Shavkat Mirziyoyev с предпринимателями известный предприниматель Jahongir Ortiqxo‘jayev открыто рассказал о тяжелых временах в прошлом и сегодняшних изменениях в бизнес-среде Узбекистана. В интервью телеканалу «O‘zbekiston 24» он вспомнил о давлении в прежние годы, «маски-шоу» и страданиях, которые пришлось пережить предпринимателям.

«Мы думали не о бизнесе, а о выживании»: признание Ortiqxo‘jayev

Jahongir Ortiqxo‘jayev отметил, что в прошлом представители бизнеса, честно зарабатывавшие своим трудом, жили в постоянной тревоге:

"Раньше предприниматели Узбекистана думали не о развитии бизнеса, а о том, как выжить. «Маски-шоу» настолько изнуряли предпринимателей, что само слово «предпринимательство» вызывало тревогу и страх. Предприниматель, вставший на ноги благодаря честному труду, жил в постоянном страхе, как преступник. А сегодня молодые предприниматели работают свободно и без страха, словно живут в раю.", — сказал Jahongir Ortiqxo‘jayev.

Основные аспекты и поручения, озвученные на открытом диалоге

Направление Содержание заявления и подробности поручения Атмосфера в прошлом «Маски-шоу», постоянный страх, угроза лишения имущества и тюремного заключения Нынешние условия Свобода ведения бизнеса, прямая защита со стороны главы государства Приведенный пример Судьба владельцев мебельного магазина, которые были несправедливо заключены под стражу и умерли от тяжелой болезни Поручение президента Написать книгу о пройденном узбекскими предпринимателями пути Основные темы История бизнеса, период ограничений и анализ событий, связанных с «маски-шоу»

Специальное поручение президента написать книгу

После выступления Jahongir Ortiqxo‘jayev глава государства поручил ему написать специальную книгу о трудном историческом пути, пройденном узбекскими предпринимателями, и накопленном ими опыте. Было подчеркнуто, что в книге должны быть открыто освещены события мрачного периода, получившего название «маски-шоу», а также препятствия, с которыми сталкивался честный бизнес.

В качестве примера Ortiqxo‘jayev рассказал о трагической судьбе когда-то известных владельцев мебельного магазина — братьев: их безосновательно арестовали, а один из них, выйдя из тюрьмы с тяжелой болезнью, скончался. Предприниматель отметил, что таких трагических судеб было очень много и будущие поколения обязательно должны знать эту историю.

Как вы считаете, какие уроки и опыт может дать молодым предпринимателям книга о тяжелых испытаниях, выпавших на долю узбекских предпринимателей в прошлом, и периоде «маски-шоу»?

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