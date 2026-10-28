Контракты расторгнуты, теперь удален и из игр: потери Мбаппе в Китае

Скандал вокруг нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе оказал серьезное влияние не только на телевещание и рекламные контракты, но и на индустрию видеоигр, насчитывающую миллионы поклонников. После высказываний о лидере Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуне французская звезда будет полностью удален из популярных футбольных симуляторов, предназначенных для китайского рынка.

Сообщается, что принимаются меры по удалению профиля и карточек футболиста из специальных версий игр ФК Онлине и еФутбалл ПЭС, действующих на территории страны.

Изгнание с виртуального поля и бойкот крупных брендов

Неосторожное высказывание 27-летнего французского нападающего вызвало резкое сопротивление в Китае и привело к следующим серьезным последствиям:

Корень конфликта: В своем интервью Мбаппе назвал интернет-мем, где его лицо было наложено на образ Мао Цзэдуна, самым смешным, и охарактеризовал его как «китайского диктатора»;

Расторжение рекламных контрактов: Вскоре после этого заявления крупные китайские корпорации — компании Донгпенг и Менгниу — в одностороннем порядке расторгли все рекламные контракты с футболистом;

«Абсолютно бескомпромиссная политика»: В своем заявлении бренды открыто дали понять, что занимают жесткую и принципиальную позицию в отношении любых действий, оскорбляющих национальные чувства и историю государства;

Удаление из видеоигр: Теперь к этому бойкоту присоединилась и игровая индустрия — использование Мбаппе в качестве цифрового персонажа в официальных футбольных симуляторах на местных серверах запрещается.

Смогут ли извинения исправить ситуацию?

На фоне возникшего геополитического и коммерческого кризиса стороны выступили с официальными заявлениями:

Двусторонние официальные извинения: Как сам Килиан Мбаппе, так и руководство мадридского «Реала» официально принесли извинения китайскому народу, заявив об уважении к его истории и культуре;

Продолжение бойкота: Однако, несмотря на последовавшие заявления, коммерческие структуры и медиакомпании в Китае не смягчили карательные меры и продолжают бойкот в полном объеме.

Данный инцидент, вызванный одной неуместной шуткой, в очередной раз доказал, насколько высока ответственность мировых рынков, национальных ценностей и звезд спорта перед общественностью в современном спорте.