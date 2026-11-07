Для проявления любви не нужны деньги: призыв Малики Тавфик, растрогавший тысячи сердец

·0·Общество
Для проявления любви не нужны деньги: призыв Малики Тавфик, растрогавший тысячи сердец

Поэтическое обращение под названием «Цените близких, пока они рядом» (Borida qadrlang qadrdonlarni), написанное поэтессой Маликой Тавфик, широко распространилось в социальных сетях и тронуло сердца тысяч читателей.

Эти искренние строки, раскрывающие бренность человеческой жизни, бесплатность доброты и бессмысленность гордыни, стали мощным духовным напоминанием для людей, которые в ежедневной суете начали забывать о своих близких.

«Ведь за доброе слово не нужно платить»: дешевая, но самая ценная цена любви

В своем стихотворении поэтесса призывает людей говорить друг другу добрые слова и ценить близких, пока они рядом:

  • Сила одного теплого слова: Простая фраза «Хорошо, что ты есть» может наполнить чью-то жизнь смыслом, и подчеркивается, что для проявления любви не требуется никаких материальных богатств или тяжелого труда;

  • Добродетель поддержки: Утверждается, что можно показать истинную красоту жизни, вызывая улыбку на чьем-то лице, поддерживая плачущего человека и просто держа его за руку;

  • Трагедия опоздания: Автор прямо и горько напоминает нам о том, что близкий человек, который сегодня здоров и находится рядом, завтра может внезапно уйти из жизни.

Земля и гордыня: неизбежный финал для всех

В кульминационный момент стихотворения раскрывается человеческая слабость и никчемность гордыни:

  • «Однажды наши пути сойдутся»: Поэтически отражено, что для человека, который сегодня ходит с высоко поднятой головой, неизбежно в будущем лечь в эту черную землю;

  • Даже колонны рушатся: Подчеркивается, что в истории многие великие люди, считавшие себя непобедимыми, смешались с землей, поэтому человека должны сопровождать не гордыня и высокомерие, а скромность и доброта.

Отклик в социальных сетях: почему это стихотворение стало таким популярным?

Эти строки Малики Тавфик быстро распространились среди пользователей, став вирусными и вызвав сотни комментариев и размышлений:

  • Жизненная правда: Читатели отмечают, что каждое слово в стихотворении далеко от высокопарных лозунгов и пробуждает простые человеческие чувства, которые люди сегодня начали забывать;

  • Толчок к общению: Многие читатели написали, что после прочтения этого стихотворения они поспешили позвонить своим родителям, близким друзьям и родным, с которыми давно не общались, чтобы узнать, как у них дела.

Малика ТавфикЦените близких пока они рядомУзбекская поэзия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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