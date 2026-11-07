Интрига в турецкой Суперлиге: травма Осимхена открывает путь Шомуродову и Салаху
Главная звезда и лидер атаки лидера турецкой Суперлиги «Галатасарая» Виктор Осимхен неожиданно получил тяжелую травму и выбыл из строя на неопределенный срок.
Как сообщает пресс-служба стамбульского гранда, нападающий сборной Нигерии получил серьезное повреждение колена в матче Лиги чемпионов. Оценив степень тяжести травмы, врачи приняли решение провести хирургическую операцию 7 ноября. Сроки возвращения Осимхена на футбольное поле пока остаются неизвестными.
Неудачный вечер против «Штутгарта» и растяжение связок колена
Это неприятное событие произошло во время матча в рамках Лиги чемпионов УЕФА:
Поражение и травма: 3 ноября немецкий «Штутгарт» на своем поле обыграл «Галатасарай» со счетом 2:0 (автором обоих голов немцев стал полузащитник сборной России Алексей Батраков);
Медицинское заключение: Именно в этом матче Осимхен растянул связки левого колена, и врачи сочли экстренное хирургическое вмешательство необходимым;
Остановка фантастического сезона: До получения травмы нигерийский бомбардир успел провести в футболке «Галатасарая» 11 матчей, забив 10 голов и отдав 3 результативные передачи (из них 8 голов приходятся на матчи внутреннего чемпионата).
Интрига в гонке бомбардиров: шанс для Эльдора Шомуродова
Выбывание Виктора Осимхена неизбежно окажет серьезное влияние на борьбу за звание лучшего бомбардира турецкой Суперлиги:
Лидерство нигерийского дуэта: На данный момент в списке бомбардиров чемпионата лидируют два нигерийских нападающих — Виктор Осимхен и Гифт Орбан, у которых по 9 голов;
Шомуродов и Салах в погоне: На счету капитана сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова и египетской звезды Мухаммеда Салаха по 8 забитых мячей, они отстают от лидеров всего на один гол;
Прогнозы экспертов: По мнению специалистов, если Осимхен пропустит много времени из-за процесса восстановления, он неизбежно выйдет из гонки за «Золотую бутсу». Это, в свою очередь, создает благоприятную возможность для Эльдора Шомуродова и Салаха побороться за статус лучшего бомбардира чемпионата.
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