Интрига в турецкой Суперлиге: травма Осимхена открывает путь Шомуродову и Салаху

·13·Спорт
Интрига в турецкой Суперлиге: травма Осимхена открывает путь Шомуродову и Салаху

Главная звезда и лидер атаки лидера турецкой Суперлиги «Галатасарая» Виктор Осимхен неожиданно получил тяжелую травму и выбыл из строя на неопределенный срок.

Как сообщает пресс-служба стамбульского гранда, нападающий сборной Нигерии получил серьезное повреждение колена в матче Лиги чемпионов. Оценив степень тяжести травмы, врачи приняли решение провести хирургическую операцию 7 ноября. Сроки возвращения Осимхена на футбольное поле пока остаются неизвестными.

Неудачный вечер против «Штутгарта» и растяжение связок колена

Это неприятное событие произошло во время матча в рамках Лиги чемпионов УЕФА:

  • Поражение и травма: 3 ноября немецкий «Штутгарт» на своем поле обыграл «Галатасарай» со счетом 2:0 (автором обоих голов немцев стал полузащитник сборной России Алексей Батраков);

  • Медицинское заключение: Именно в этом матче Осимхен растянул связки левого колена, и врачи сочли экстренное хирургическое вмешательство необходимым;

  • Остановка фантастического сезона: До получения травмы нигерийский бомбардир успел провести в футболке «Галатасарая» 11 матчей, забив 10 голов и отдав 3 результативные передачи (из них 8 голов приходятся на матчи внутреннего чемпионата).

Интрига в гонке бомбардиров: шанс для Эльдора Шомуродова

Выбывание Виктора Осимхена неизбежно окажет серьезное влияние на борьбу за звание лучшего бомбардира турецкой Суперлиги:

  • Лидерство нигерийского дуэта: На данный момент в списке бомбардиров чемпионата лидируют два нигерийских нападающих — Виктор Осимхен и Гифт Орбан, у которых по 9 голов;

  • Шомуродов и Салах в погоне: На счету капитана сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова и египетской звезды Мухаммеда Салаха по 8 забитых мячей, они отстают от лидеров всего на один гол;

  • Прогнозы экспертов: По мнению специалистов, если Осимхен пропустит много времени из-за процесса восстановления, он неизбежно выйдет из гонки за «Золотую бутсу». Это, в свою очередь, создает благоприятную возможность для Эльдора Шомуродова и Салаха побороться за статус лучшего бомбардира чемпионата.

Виктор ОсимхенГалатасарайЭльдор ШомуродовТурецкая Суперлига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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