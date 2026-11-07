Большой поворот в «Сантосе»: отец Неймара назначен генеральным директором клуба

Отец и официальный агент звезды бразильского и мирового футбола Неймара — Неймар да Силва Сантос назначен генеральным директором легендарного бразильского клуба «Сантос».

Об этом официально объявили президент «Сантоса» Марсело Тейшейра и сам предприниматель. Это назначение еще больше подогрело слухи о том, что бразильский футболист может в скором времени вернуться в родной клуб, где он начинал свою карьеру.

Стратегическое развитие и школа молодых талантов: чем будет заниматься новый руководитель?

Согласно информации авторитетного бразильского издания Глобо Эспорте, Неймар-старший будет обладать очень широкими полномочиями внутри клуба:

Стратегия клуба: Отец Неймара будет напрямую отвечать за долгосрочное стратегическое развитие «Сантоса», повышение коммерческих показателей и международное сотрудничество;

Руководство легендарной академией: Также он возьмет на себя руководство институтом Менинос да Вила — знаменитой школой по поддержке молодых футболистов, воспитавшей таких мировых звезд, как Пеле и Неймар;

Испытание выборами в декабре: Предприниматель будет работать на этой должности как минимум до декабря. Если Марсело Тейшейра победит на выборах президента клуба, которые состоятся 12 декабря, Неймар да Силва официально сохранит свой пост и продолжит реализацию своих долгосрочных планов.

Реконструкция стадиона и инвестиции в размере 1,3 миллиона евро

Это не первая помощь, оказанная клубу семьей Неймара. Ранее они уже оказывали финансовую поддержку «Сантосу»:

Влияние компании НР Спортс: Неймар да Силва через свою компанию НР Спортс активно участвовал в ряде крупных проектов клуба;

Обновление стадиона «Вила Белмиро»: В частности, он внес большой вклад в ремонт исторической домашней арены команды «Вила Белмиро» и модернизацию инфраструктуры молодежной академии;

Вложенные средства: В данные инфраструктурные проекты было направлено в общей сложности 8 миллионов реалов (около 1,3 миллиона евро) прямых инвестиций.

Приход отца в руководство клуба оценивается не только как шаг к восстановлению финансовой мощи «Сантоса», но и как главный мост, который может открыть путь к сенсационному возвращению Неймара в родной клуб по завершении его контракта в Саудовской Аравии.