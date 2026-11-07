В Ташкенте загорелся пассажирский автобус: подробности происшествия в Шайхантахурском районе

·64·Общество
В Ташкенте загорелся пассажирский автобус: подробности происшествия в Шайхантахурском районе

В Шайхантахурском районе города Ташкента во время движения внезапно загорелся пассажирский автобус. Официальную информацию о происшествии предоставило Управление по чрезвычайным ситуациям (УЧС) города Ташкента.

Данный инцидент, привлекший внимание жителей города и водителей, произошел на улице Лайлитурган. Спасательным силам удалось оперативно ликвидировать пламя.

Оперативное сообщение и 8-минутная спасательная операция

Пресс-служба Управления по чрезвычайным ситуациям раскрыла хронологию событий:

  • Поступление сообщения: 7 ноября в 12:01 в дежурную часть поступил экстренный вызов о том, что на улице Лайлитурган Шайхантахурского района горит пассажирский автобус;

  • Действия спасателей: На место происшествия незамедлительно прибыли специализированные пожарно-спасательные расчеты районного УЧС;

  • Тушение огня: В результате принятых оперативных мер пламя было полностью потушено в 12:09, то есть всего через 8 минут после поступления сообщения.

В Ташкенте загорелся пассажирский автобус: подробности происшествия в Шайхантахурском районе

Последствия и масштаб ущерба

Несмотря на то, что пожар был взят под контроль спасателями, транспортное средство получило серьезные повреждения:

  • Состояние автобуса: Загоревшийся автобус принадлежит 7-му автобусному парку города; в результате пожара он получил частичные повреждения;

  • Пострадавших нет: Во время инцидента никто из пассажиров или водитель не получили телесных повреждений, погибших нет.

В настоящее время профильными ведомствами выясняются причины возникновения пожара, в том числе проверяется версия о коротком замыкании в двигателе или электропроводке автобуса.

Шайхантахурский районУЧС города Ташкентапожар в автобусе7-й автобусный парк
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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