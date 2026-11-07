В Китае установлен своеобразный рекорд по количеству людей, размещенных в одной квартире!

·60·Мир
В Китае установлен своеобразный рекорд по количеству людей, размещенных в одной квартире!

В Китае компания по недвижимости провела необычный эксперимент, установив своеобразный рекорд по максимальному количеству людей, размещенных в одной квартире. В ходе эксперимента в дом общей площадью 120 квадратных метров одновременно поместили 553 человека.

Этот необычный тест был направлен на то, чтобы продемонстрировать, как участники могут разместиться в ограниченном пространстве. Для этого сотни людей собрались в одной квартире, стараясь максимально эффективно использовать доступную площадь.

В результате в доме площадью 120 квадратных метров собрались 553 человека. Этот показатель создал картину, которую на первый взгляд трудно себе представить. Чтобы все участники могли разместиться, был использован каждый метр площади.

Кадры эксперимента могут вызвать интерес и в социальных сетях. Особенно многих удивляет, как такое количество людей смогло поместиться на столь малой площади.

Как вы думаете, сколько еще человек могло бы поместиться в этой 120-метровой квартире? Оставляйте свое мнение в комментариях!

Китайнедвижимостьрекордэксперимент
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Geely Monjaro установил исторический рекорд: продажи кроссовера превысили 1 миллион единицGeely Monjaro установил исторический рекорд: продажи кроссовера превысили 1 миллион единиц25 июля 21:56КФМото В4 СР-РР: самый быстрый китайский мотоцикл установил новый рекордКФМото В4 СР-РР: самый быстрый китайский мотоцикл установил новый рекорд15 июня 14:58Китай установил рекорд по испытанию материалов на глубине 10 000 метровКитай установил рекорд по испытанию материалов на глубине 10 000 метров24 мая 19:58В Кокшетау спасли 93-летнего мужчину и 89-летнюю женщину (видео)В Кокшетау спасли 93-летнего мужчину и 89-летнюю женщину (видео)25 октября 11:06В Китае 3-летняя девочка едва не выпала с 12-го этажа (видео)В Китае 3-летняя девочка едва не выпала с 12-го этажа (видео)21 октября 18:07Ужасные моменты: в Китае трехлетняя девочка зависла на окне 12-го этажаУжасные моменты: в Китае трехлетняя девочка зависла на окне 12-го этажа21 октября 14:28
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Почему гуси летают в небе В-образным клином? В чем секрет?
Почему гуси летают в небе В-образным клином? В чем секрет?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца