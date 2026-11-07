В Китае установлен своеобразный рекорд по количеству людей, размещенных в одной квартире!

В Китае компания по недвижимости провела необычный эксперимент, установив своеобразный рекорд по максимальному количеству людей, размещенных в одной квартире. В ходе эксперимента в дом общей площадью 120 квадратных метров одновременно поместили 553 человека.

Этот необычный тест был направлен на то, чтобы продемонстрировать, как участники могут разместиться в ограниченном пространстве. Для этого сотни людей собрались в одной квартире, стараясь максимально эффективно использовать доступную площадь.

В результате в доме площадью 120 квадратных метров собрались 553 человека. Этот показатель создал картину, которую на первый взгляд трудно себе представить. Чтобы все участники могли разместиться, был использован каждый метр площади.

Кадры эксперимента могут вызвать интерес и в социальных сетях. Особенно многих удивляет, как такое количество людей смогло поместиться на столь малой площади.

Как вы думаете, сколько еще человек могло бы поместиться в этой 120-метровой квартире? Оставляйте свое мнение в комментариях!