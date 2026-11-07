«Может получить 7 «Золотых мячей»»: Рэшфорд сравнил Ламина Ямаля с Месси

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высоко оценил феноменальные способности своего бывшего одноклубника Ламина Ямаля, с которым он выступал вместе во время аренды в «Барселоне» в прошлом сезоне. Английский форвард сравнил 19-летнего каталонского таланта с одним из величайших игроков в истории футбола Лионелем Месси.

Согласно сообщению авторитетного испанского издания Mundo Deportivo, перед уходом из Каталонии Рэшфорд лично поговорил с Ямалем и заявил, что не сомневается в том, что его потенциал позволит ему достичь вершин мирового футбола.

«Лучший из всех, кого я видел»: признание Рэшфорда

Маркус Рэшфорд отметил, что за свою карьеру играл на одном поле со многими мировыми звездами, но природный талант Ямаля находится на совершенно ином уровне:

Неповторимый талант: «Перед тем как покинуть «Барселону», я лично сказал Ламину Ямалю: за свою карьеру я играл со многими талантливыми футболистами, но он намного превосходит их всех», — сказал Рэшфорд;

Футболист, наиболее близкий к уровню Месси: Форвард подчеркнул, что никогда не встречал футболиста с таким высоким природным талантом в столь юном возрасте: «Среди всех игроков, за которыми я наблюдал столько лет, он единственный, кто максимально приблизился к уровню Лионеля Месси»;

Прогноз на 7 «Золотых мячей»: «Я безгранично верю в этого парня. Если со временем он завоюет целых 7 «Золотых мячей», я нисколько не удивлюсь. Он уже стал частью этой элиты», — добавил английская звезда.

Вундеркинд, поразивший мир в 19 лет

Стремительный рост Ламина Ямаля и его вхождение в элиту мирового футбола подтверждаются цифрами:

Подиум «Золотого мяча»: Ламин Ямаль по итогам голосования за награду «Золотой мяч» (Баллон д'Ор) 2025 года занял достойное место в тройке лучших футболистов мира;

Исторический показатель в 19 лет: По мнению экспертов, попадание в тройку лучших «Золотого мяча» в таком возрасте — это беспрецедентное событие, которое не наблюдалось в современном футболе последние десятилетия;

Каталонский опыт Рэшфорда: Напомним, что Маркус Рэшфорд в сезоне 2024/25 выступал на правах аренды за «Барселону», после чего вернулся в состав «Манчестер Юнайтед».

Это заявление Рэшфорда еще больше оживило дискуссии среди футбольных экспертов всего мира о том, является ли Ламин Ямаль действительно единственным наследником, способным полностью занять трон, оставленный Месси и Роналду.