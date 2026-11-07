В Индии открылся отдельный тренажерный зал для мусульманок

В городе Коимбатур на юге Индии женщина по имени Шабана открыла уникальный тренажерный зал для мусульманок. В этом заведении женщины могут заниматься физическими упражнениями в повседневной одежде, соответствующей их религиозным убеждениям, чувствуя себя свободно и комфортно.

По словам Шабаны, идея открытия такого спортзала возникла на основе ее личного опыта. Она столкнулась с трудностями при поиске подходящего для себя тренажерного зала, который соответствовал бы ее религиозным взглядам и требованиям к одежде. Кроме того, проблемы со здоровьем побудили ее уделять больше внимания физической активности.

Однако, поскольку она не чувствовала себя достаточно комфортно в существующих спортзалах, Шабана поняла, что другие женщины могут сталкиваться с такой же проблемой. В результате она решила открыть отдельное место, где мусульманки могут тренироваться, не беспокоясь о каких-либо неудобствах или ограничениях.

Основная цель нового спортзала — создание благоприятных условий для того, чтобы женщины могли вести здоровый образ жизни, регулярно заниматься физическими упражнениями и заботиться о своем здоровье.

Инициатива Шабаны может стать важной возможностью для женщин, которые чувствуют себя некомфортно при занятиях спортом из-за своих религиозных убеждений или стиля одежды.