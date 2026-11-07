«Продлевает жизнь»: ученые раскрыли удивительный секрет встреч с друзьями

·46·Здоровье
«Продлевает жизнь»: ученые раскрыли удивительный секрет встреч с друзьями
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Исследования Университета Глазго, длившиеся 12 лет, подтвердили, что регулярное общение с друзьями и близкими является важным медицинским фактором продления жизни человека.
  • Установлено, что риск преждевременной смерти у людей, живущих в социальной изоляции и не встречающихся с близкими, на 39% выше.
  • Исследователи Университета Бригама Янг сравнили вредное воздействие одиночества на организм с курением 15 сигарет в день.

Живое общение в кругу друзей и близких, искренний смех и встречи за чашкой чая — это не просто способ провести время или поднять настроение, а мощный медицинский фактор, значительно продлевающий жизнь человека.

Великобритания: многолетнее масштабное научное исследование, проведенное учеными Университета Глазго, доказало, что отдаление от друзей и одиночество приводят к более катастрофическим последствиям для здоровья, чем ожидалось.

12-летнее наблюдение: что показала судьба 450 тысяч человек?

Исследователи из Университета Глазго в течение 12 лет непрерывно наблюдали за более чем 450 тысячами добровольцев и пришли к следующему серьезному выводу:

  • Риск преждевременной смерти возрастает на 39%: у людей, которые совсем не видятся с друзьями, близкими и родственниками и живут в социальной изоляции, показатель преждевременной смертности оказался на 39 процентов выше, чем у тех, кто поддерживает регулярное общение;

  • Встреча хотя бы раз в месяц — это спасение: исследования показали, что даже личные встречи с близкими людьми хотя бы раз в месяц резко снижают этот показатель риска.

«Вредно, как выкуривать 15 сигарет в день»: вывод Университета Бригама Янга

Исследование экспертов Университета Бригама Янга в США доказало биологический вред, который одиночество наносит организму человека, с помощью еще более пугающих сравнений:

  • На 50% более долгая жизнь: вероятность долголетия у людей с крепкими социальными и дружескими связями на 50 процентов выше, чем у одиноких людей;

  • Опаснее табака и алкоголя: по официальному заключению ученых, социальная изоляция наносит организму человека вред, сопоставимый с последствиями от выкуривания 15 сигарет в день или хронического алкоголизма.

Как встречи с друзьями лечат организм? Четыре основных биологических щита

Живое общение активирует в организме человека ряд жизненно важных процессов:

  1. Гормональный баланс и снижение стресса: во время приятного времяпрепровождения с друзьями уровень гормона стресса кортизола падает, и, наоборот, ускоряется выработка окситоцина, дарящего чувство любви и счастья;

  2. Укрепление иммунной системы: организм социально активных людей, часто общающихся с другими, обладает более сильными защитными свойствами, они гораздо реже подвержены различным сезонным инфекционным заболеваниям;

  3. Защита сердца и сосудов: хроническое одиночество напрямую ведет к повышению артериального давления и риску инфаркта. Живые беседы же расслабляют сосуды и нормализуют работу сердца;

  4. Острота ума и памяти: постоянный обмен мыслями поддерживает нейроны мозга в активном состоянии. Это служит барьером для развития деменции (слабоумия) и болезни Альцгеймера в старости.

Поэтому не стоит ссылаться на занятость и повседневные дела — встречи с близкими друзьями в чайхане или в компании нужно рассматривать не просто как отдых, а как самую необходимую инвестицию в собственное здоровье и долголетие.

Университет ГлазгоУниверситет Бригама Янгасоциальная изоляциядолголетие
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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