Ислам Махачев в Ташкенте перенимает секреты бокса у Баходира Джалолова (видео)

·77·Спорт
Ислам Махачев в Ташкенте перенимает секреты бокса у Баходира Джалолова (видео)
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  • Чемпион UFC Ислам Махачев принимает участие в 50-м юбилейном чемпионате мира по самбо, проходящем в Ташкенте.
  • Он выступает на этом турнире в качестве международного посла и почетного гостя.
  • В рамках официальных мероприятий в столице спортсмен вместе с Федором Емельяновым получил грамоты в качестве посла самбо.

Один из сильнейших бойцов ММА в мире, чемпион UFC Ислам Махачев в эти дни находится в столице Узбекистана — городе Ташкенте.

Хотя в сети распространились предположения о том, что спортсмен приехал для изучения секретов мастерства у узбекских боксеров или для проведения специального тренировочного сбора, за его визитом стоит совершенно иная крупная международная миссия.

Юбилейный чемпионат мира в Ташкенте и статус международного посла

Визит Махачева в Узбекистан напрямую связан с грандиозным историческим событием в спортивной жизни страны:

  • 50-й юбилейный мундиаль: 6–8 ноября 2026 года город Ташкент принимает самое престижное соревнование по самбо — 50-й юбилейный чемпионат мира;

  • Почетный гость и посол самбо: Чемпион UFC приглашен на это глобальное соревнование в качестве официального почетного гостя и международного посла самбо;

  • Сотрудничество с Емельяненко: В ходе официальных мероприятий в столице Ислам Махачев вместе с легендой мира единоборств Федором Емельяненко получил официальные грамоты в качестве посла самбо и принимает участие в ряде важных встреч.

Громкий спарринг с Баходиром Джалоловым: подробности встречи в мае

Необычная тренировка между Баходиром Джалоловым и Исламом Махачевым, вновь оказавшаяся в центре внимания в социальных сетях, на самом деле состоялась в Ташкенте в мае текущего года:

  • Схватка на ковре (грэпплинг): Двукратный олимпийский чемпион, непобежденный в профессиональном боксе супертяжеловес Баходир Джалолов, несмотря на то что является боксером, попробовал свои силы на ковре со звездой ММА по правилам грэпплинга;

  • Огромная разница в весе и росте: Несмотря на большую физическую разницу между спортсменами (Джалолов — гигант супертяжелого веса, а Махачев — в гораздо более легкой категории), чемпион UFC продемонстрировал свою абсолютную активность и превосходство в элементах борьбы и технике в партере;

  • Взаимное уважение: По завершении тренировки Джалолов высоко оценил физическую мощь и борцовскую школу Махачева, а дагестанский боец опубликовал в своих социальных сетях историческую фотографию с узбекской звездой бокса, выразив взаимное уважение.

В настоящее время оба спортсмена остаются на вершине мирового спорта в своих направлениях, а приезд Махачева в столицу в рамках чемпионата мира по самбо стал настоящим праздником для местных любителей единоборств.

Ислам МахачевБаходир ДжалоловЧемпионат мира по самбоUFC
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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