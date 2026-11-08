Узбекский врач, спасший жизнь женщине на рейсе Ташкент — Сеул, получил награду

Ранее сообщалось, что узбекский врач Хасан Комилов оказал экстренную медицинскую помощь пассажирке, чье состояние резко ухудшилось на борту самолета, следовавшего из Ташкента в Сеул, и спас ей жизнь. 7 ноября врач был награжден нагрудным знаком «Халк саломатлиги посбони» («Страж народного здоровья»). Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Отмечается, что награда была вручена на торжественном мероприятии в столице, приуроченном ко Дню медицинских и фармацевтических работников. На нем группа сотрудников, внесших достойный вклад в развитие сферы здравоохранения, была отмечена государственными наградами и нагрудными знаками.

Хасан Комилов является руководителем частной клиники в Самарканде, исследователем Ташкентского государственного стоматологического института и опытным оториноларингологом.

Инцидент произошел 11 октября текущего года на рейсе ХЙ511 по маршруту Ташкент — Сеул. Во время полета состояние пассажирки внезапно ухудшилось, она впала в шоковое состояние. Находящийся на борту Хасан Комилов совместно с членами экипажа оказал экстренную медицинскую помощь женщине, у которой посинело и похолодало тело.

Благодаря оперативным действиям врача и экипажа состояние женщины стабилизировалось, и она пришла в себя. Ранее авиакомпания «Узбекистан Аирвайс» также официально сообщила об инциденте и выразила благодарность врачу.