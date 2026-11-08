«Пахтакор» на своем поле обыграл «Коканд-1912»

В рамках 27-го тура Суперлиги Узбекистана ташкентский клуб «Пахтакор» принял на своем поле одну из команд-аутсайдеров лиги — «Коканд-1912». В бескомпромиссном и атакующем поединке хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:1.

Судьба встречи была решена уже в первые десять минут благодаря двум молниеносным голам ташкентцев, а мяч, забитый с пенальти в конце матча, закрепил полное преимущество «львов».

Быстрое начало и точка на последних секундах

В матче, прошедшем на центральном стадионе «Пахтакор», последовательность голов выглядела следующим образом:

Быстрый гол Насруллаева на 6-й минуте: Сразу после начала встречи активно пошедшие вперед хозяева открыли счет усилиями Шерзода Насруллаева — 1:0;

Точный удар Чинеду на 9-й минуте: Всего через три минуты легионер-нападающий Стефан Чинеду воспользовался брешью в обороне и увеличил разрыв в счете — 2:0;

Ответный мяч Табатадзе на 61-й минуте: Вышедший на замену во втором тайме Тома Табатадзе забил единственный гол кокандцев, временно вернув интригу в игру — 2:1;

Хладнокровие Хамдамова на 90-й минуте: В момент завершения основного времени Достонбек Хамдамов безошибочно реализовал 11-метровый штрафной удар, поставив точку в важной победе «Пахтакора» — 3:1.

Протокол игры и составы

Суперлига. 27-й тур «Пахтакор» — «Коканд-1912» 3:1 Голы: Насруллаев (6), Чинеду (9), Хамдамов (90, пен.) — Табатадзе (61). Предупреждение: Хасанов (31, «Коканд-1912»).

«Пахтакор»: Кувватов (Назаров, 46), Тахейен, Ибрагимов (Бозоров, 69), Мозговой, Хамдамов, Каримов, Буриев, Насруллаев, Фламарион, Абдумаджидов, Чинеду (Тулаганов, 69).

«Коканд-1912»: Давронов, Якубов, Салимов, Сидиков, Гвазва, Нимели (Йулчиев, 77), Хакимов (Гуломов, 77), Акрамов, Маликжонов (Хусанов, 87), Уктамов (Сохибжонов, 60), Хасанов (Табатадзе, 46).

Ситуация в чемпионской гонке

Эта победа имеет важное значение для ташкентцев в их походе за золотыми медалями: