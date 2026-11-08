«Пахтакор» на своем поле обыграл «Коканд-1912»
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- В 27-м туре Суперлиги Узбекистана клуб «Пахтакор» обыграл на своем поле команду «Коканд-1912» со счетом 3:1.
- В составе хозяев забили голы Шерзод Насруллаев, Стефан Чинеду и Достонбек Хамдамов, в то время как единственный мяч гостей забил Тома Табатадзе.
- После этой победы «Пахтакор», набравший 59 очков, сократил разрыв с лидером турнирной таблицы «Нефтчи» до 2 очков.
В рамках 27-го тура Суперлиги Узбекистана ташкентский клуб «Пахтакор» принял на своем поле одну из команд-аутсайдеров лиги — «Коканд-1912». В бескомпромиссном и атакующем поединке хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:1.
Судьба встречи была решена уже в первые десять минут благодаря двум молниеносным голам ташкентцев, а мяч, забитый с пенальти в конце матча, закрепил полное преимущество «львов».
Быстрое начало и точка на последних секундах
В матче, прошедшем на центральном стадионе «Пахтакор», последовательность голов выглядела следующим образом:
Быстрый гол Насруллаева на 6-й минуте: Сразу после начала встречи активно пошедшие вперед хозяева открыли счет усилиями Шерзода Насруллаева — 1:0;
Точный удар Чинеду на 9-й минуте: Всего через три минуты легионер-нападающий Стефан Чинеду воспользовался брешью в обороне и увеличил разрыв в счете — 2:0;
Ответный мяч Табатадзе на 61-й минуте: Вышедший на замену во втором тайме Тома Табатадзе забил единственный гол кокандцев, временно вернув интригу в игру — 2:1;
Хладнокровие Хамдамова на 90-й минуте: В момент завершения основного времени Достонбек Хамдамов безошибочно реализовал 11-метровый штрафной удар, поставив точку в важной победе «Пахтакора» — 3:1.
Протокол игры и составы
Суперлига. 27-й тур
«Пахтакор» — «Коканд-1912» 3:1
Голы: Насруллаев (6), Чинеду (9), Хамдамов (90, пен.) — Табатадзе (61).
Предупреждение: Хасанов (31, «Коканд-1912»).
«Пахтакор»: Кувватов (Назаров, 46), Тахейен, Ибрагимов (Бозоров, 69), Мозговой, Хамдамов, Каримов, Буриев, Насруллаев, Фламарион, Абдумаджидов, Чинеду (Тулаганов, 69).
«Коканд-1912»: Давронов, Якубов, Салимов, Сидиков, Гвазва, Нимели (Йулчиев, 77), Хакимов (Гуломов, 77), Акрамов, Маликжонов (Хусанов, 87), Уктамов (Сохибжонов, 60), Хасанов (Табатадзе, 46).
Ситуация в чемпионской гонке
Эта победа имеет важное значение для ташкентцев в их походе за золотыми медалями:
«Пахтакор» — 59 очков: Столичная команда, занимающая 2-ю строчку турнирной таблицы, набрала 59 очков и сократила отставание от лидера «Нефтчи» (61 очко) всего до 2 очков;
«Коканд-1912» в опасной зоне: Потеряв важные очки, команда из долины остается в нижней части турнирной таблицы — на 15-м месте с 24 очками.
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