Без Хусанова и с новыми легионерами: кого Каннаваро вызвал на ноябрьский сбор?

Главный тренер национальной сборной Узбекистана Фабио Каннаваро объявил полный список футболистов, вызванных на учебно-тренировочный сбор в рамках ноябрьских международных дней ФИФА.

В рамках этого ноябрьского сбора нашей национальной команде предстоит пройти два серьезных испытания: сначала 12 ноября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте состоится матч против сборной России, а затем 17 ноября в городе Доха пройдет очередной престижный товарищеский поединок против Саудовской Аравии.

Официальный комментарий по ситуации с Хусановым и Шомуродовым

Основные изменения в опубликованном списке, привлекшие внимание болельщиков, связаны с лидерами линии обороны и атаки:

Абдукодир Хусанов вне состава: Учитывая физическое состояние талантливого центрального защитника и процесс его восстановления, было принято решение не привлекать его на этот сбор, чтобы не подвергать риску его здоровье;

Эльдор Шомуродов прибудет с опозданием: Капитан команды включен в официальную заявку, однако по важным семейным обстоятельствам он пропустит первые дни тренировок и присоединится к команде немного позже.

Полный состав национальной сборной

Список футболистов, вызванных главным тренером, по линиям выглядит следующим образом:

Вратари:

Абдувохид Неъматов («Насаф»)

Владимир Назаров («Пахтакор»)

Эдем Неманов («Динамо» Самарканд)

Самандар Муратбаев («Насаф»)

Защитники:

Рустам Ашурматов («Истиклол», Иран)

Дилшод Муртазоев («Насаф»)

Мухаммадрасул Абдумаджидов («Пахтакор»)

Махмуд Махамаджонов («Динамо» Махачкала, Россия)

Шерзод Насруллаев («Пахтакор»)

Бехруз Каримов («Лугано», Швейцария)

Гиёс Ризакулов («Кызылкум»)

Джахонгир Урозов («Рубин», Россия)

Полузащитники:

Умарали Рахмоналиев («Сабах», Азербайджан)

Аброр Исмоилов («Нефтчи»)

Достон Хамдамов («Пахтакор»)

Акмаль Мозговой («Пахтакор»)

Азиз Ганиев («Бани Яс», ОАЭ)

Одил Хамробеков («Трактор», Иран)

Аббос Файзуллаев («Истанбул Башакшехир», Турция)

Жасур Жалолиддинов («Навбахор»)

Руслан Жиянов («Навбахор»)

Шерзод Эсанов («Бухара»)

Азиз Холмуродов (АГМК)

Нодир Абдураззаков (АГМК)

Азизбек Тулкинбеков («Бунёдкор»)

Бехруз Уктамов («Сурхан»)

Диёр Холматов («Навбахор»)

Нападающие:

Эльдор Шомуродов («Истанбул Башакшехир», Турция)

Азизбек Амонов («Динамо» Самарканд)

Хусайн Норчаев («Навбахор»)

Большое доверие молодежи и легионерам

В заявку Фабио Каннаваро включен ряд молодых талантов, в частности, защитник швейцарского клуба «Лугано» Бехруз Каримов, а также молодые футболисты, демонстрирующие стабильную игру в национальном чемпионате. Встречи с такими сильными сборными, как Россия и Саудовская Аравия, послужат для главного тренера решающей площадкой для проверки новых тактических схем и оценки уровня подготовки резервных игроков.