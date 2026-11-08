Без Хусанова и с новыми легионерами: кого Каннаваро вызвал на ноябрьский сбор?

·2·Спорт
Без Хусанова и с новыми легионерами: кого Каннаваро вызвал на ноябрьский сбор?

Главный тренер национальной сборной Узбекистана Фабио Каннаваро объявил полный список футболистов, вызванных на учебно-тренировочный сбор в рамках ноябрьских международных дней ФИФА.

В рамках этого ноябрьского сбора нашей национальной команде предстоит пройти два серьезных испытания: сначала 12 ноября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте состоится матч против сборной России, а затем 17 ноября в городе Доха пройдет очередной престижный товарищеский поединок против Саудовской Аравии.

Официальный комментарий по ситуации с Хусановым и Шомуродовым

Основные изменения в опубликованном списке, привлекшие внимание болельщиков, связаны с лидерами линии обороны и атаки:

  • Абдукодир Хусанов вне состава: Учитывая физическое состояние талантливого центрального защитника и процесс его восстановления, было принято решение не привлекать его на этот сбор, чтобы не подвергать риску его здоровье;

  • Эльдор Шомуродов прибудет с опозданием: Капитан команды включен в официальную заявку, однако по важным семейным обстоятельствам он пропустит первые дни тренировок и присоединится к команде немного позже.

Полный состав национальной сборной

Список футболистов, вызванных главным тренером, по линиям выглядит следующим образом:

Вратари:

  • Абдувохид Неъматов («Насаф»)

  • Владимир Назаров («Пахтакор»)

  • Эдем Неманов («Динамо» Самарканд)

  • Самандар Муратбаев («Насаф»)

Защитники:

  • Рустам Ашурматов («Истиклол», Иран)

  • Дилшод Муртазоев («Насаф»)

  • Мухаммадрасул Абдумаджидов («Пахтакор»)

  • Махмуд Махамаджонов («Динамо» Махачкала, Россия)

  • Шерзод Насруллаев («Пахтакор»)

  • Бехруз Каримов («Лугано», Швейцария)

  • Гиёс Ризакулов («Кызылкум»)

  • Джахонгир Урозов («Рубин», Россия)

Полузащитники:

  • Умарали Рахмоналиев («Сабах», Азербайджан)

  • Аброр Исмоилов («Нефтчи»)

  • Достон Хамдамов («Пахтакор»)

  • Акмаль Мозговой («Пахтакор»)

  • Азиз Ганиев («Бани Яс», ОАЭ)

  • Одил Хамробеков («Трактор», Иран)

  • Аббос Файзуллаев («Истанбул Башакшехир», Турция)

  • Жасур Жалолиддинов («Навбахор»)

  • Руслан Жиянов («Навбахор»)

  • Шерзод Эсанов («Бухара»)

  • Азиз Холмуродов (АГМК)

  • Нодир Абдураззаков (АГМК)

  • Азизбек Тулкинбеков («Бунёдкор»)

  • Бехруз Уктамов («Сурхан»)

  • Диёр Холматов («Навбахор»)

Нападающие:

  • Эльдор Шомуродов («Истанбул Башакшехир», Турция)

  • Азизбек Амонов («Динамо» Самарканд)

  • Хусайн Норчаев («Навбахор»)

Большое доверие молодежи и легионерам

В заявку Фабио Каннаваро включен ряд молодых талантов, в частности, защитник швейцарского клуба «Лугано» Бехруз Каримов, а также молодые футболисты, демонстрирующие стабильную игру в национальном чемпионате. Встречи с такими сильными сборными, как Россия и Саудовская Аравия, послужат для главного тренера решающей площадкой для проверки новых тактических схем и оценки уровня подготовки резервных игроков.

Национальная сборная УзбекистанаФабио КаннавароЭльдор ШомуродовАбдукодир Хусанов
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Если поступит предложение из Серии А...»: подробности громкого интервью Каннаваро«Если поступит предложение из Серии А...»: подробности громкого интервью КаннавароВчера 23:05Фабио Каннаваро хочет вернуться в Италию? Громкое заявление тренера для Sky SportФабио Каннаваро хочет вернуться в Италию? Громкое заявление тренера для Sky SportВчера 15:37Серьезное испытание: стали известны соперники и время матчей «Белых волков» в ноябреСерьезное испытание: стали известны соперники и время матчей «Белых волков» в ноябре5 ноября 11:28Дубль Шомуродова, гол Норчаева: Иран разгромлен в Фергане со счетом 3:1 (видео)Дубль Шомуродова, гол Норчаева: Иран разгромлен в Фергане со счетом 3:1 (видео)24 сентября 21:07Ищет ли новую работу наставник сборной Узбекистана? В зарубежных СМИ распространилась громкая новостьИщет ли новую работу наставник сборной Узбекистана? В зарубежных СМИ распространилась громкая новость23 октября 12:44Каннаваро о своей работе: «Переживаю один из самых прекрасных периодов в моей жизни»Каннаваро о своей работе: «Переживаю один из самых прекрасных периодов в моей жизни»11 октября 15:48
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере