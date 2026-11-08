В Бухаре мужчина, заперший родителей в комнате и устроивший пожар из-за спора о жилье, приговорен к 15,5 годам лишения свободы

В городе Бухаре завершились судебные разбирательства по делу о страшном семейном преступлении, возникшем на почве спора из-за имущества и жилья.

29-летний гражданин по имени Х.Н., который умышленно разлил бензин и поджег дом, где проживали его родители, был признан виновным по соответствующим статьям Уголовного кодекса и приговорен к 15 годам и 6 месяцам (15,5 года) лишения свободы. Областной апелляционный суд оставил этот суровый приговор без изменений.

Запер в комнате и облил бензином: как произошла трагедия?

В материалах суда и следствия были полностью раскрыты детали ужасного происшествия, случившегося 15 мая 2026 года:

Истинная причина конфликта: 29-летний мужчина требовал от своей матери официально переоформить на его имя принадлежащую ей квартиру;

Отказ и страшный умысел: Получив от родителей категорический отказ, сын устроил скандал и запер их в спальне;

Бензин и огонь: Подсудимый разлил бензин по квартире, умышленно поджег дом и скрылся с места преступления;

Чудесное спасение: Пожилые родители, оказавшиеся запертыми в комнате, смогли с трудом выломать дверь, выбраться наружу сквозь пламя и густой дым и остались живы.

Судебный приговор и отклонение апелляционной жалобы

Суд первой инстанции, приняв во внимание такие тяжкие преступления, как покушение на убийство и умышленное уничтожение имущества, назначил Х.Н. окончательное наказание в виде 15 лет и 6 месяцев лишения свободы: