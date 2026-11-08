В Бухаре мужчина, заперший родителей в комнате и устроивший пожар из-за спора о жилье, приговорен к 15,5 годам лишения свободы

·47·Общество
В Бухаре мужчина, заперший родителей в комнате и устроивший пожар из-за спора о жилье, приговорен к 15,5 годам лишения свободы
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В городе Бухаре 29-летний Х.Н., заперевший родителей в комнате и поджегший дом, был приговорен к 15 годам и 6 месяцам (15,5 лет) лишения свободы.
  • Преступление произошло 15 мая 2026 года после того, как сын потребовал у матери переоформить на него жилье.
  • Пострадавшие смогли выбраться из огня, выломав дверь.
  • Областной апелляционный суд рассмотрел жалобу осужденного и оставил приговор первой инстанции без изменений.

В городе Бухаре завершились судебные разбирательства по делу о страшном семейном преступлении, возникшем на почве спора из-за имущества и жилья.

29-летний гражданин по имени Х.Н., который умышленно разлил бензин и поджег дом, где проживали его родители, был признан виновным по соответствующим статьям Уголовного кодекса и приговорен к 15 годам и 6 месяцам (15,5 года) лишения свободы. Областной апелляционный суд оставил этот суровый приговор без изменений.

Запер в комнате и облил бензином: как произошла трагедия?

В материалах суда и следствия были полностью раскрыты детали ужасного происшествия, случившегося 15 мая 2026 года:

  • Истинная причина конфликта: 29-летний мужчина требовал от своей матери официально переоформить на его имя принадлежащую ей квартиру;

  • Отказ и страшный умысел: Получив от родителей категорический отказ, сын устроил скандал и запер их в спальне;

  • Бензин и огонь: Подсудимый разлил бензин по квартире, умышленно поджег дом и скрылся с места преступления;

  • Чудесное спасение: Пожилые родители, оказавшиеся запертыми в комнате, смогли с трудом выломать дверь, выбраться наружу сквозь пламя и густой дым и остались живы.

Судебный приговор и отклонение апелляционной жалобы

Суд первой инстанции, приняв во внимание такие тяжкие преступления, как покушение на убийство и умышленное уничтожение имущества, назначил Х.Н. окончательное наказание в виде 15 лет и 6 месяцев лишения свободы:

  • Довод осужденного: Подсудимый, будучи недовольным назначенным суровым наказанием, подал апелляционную жалобу. В своей жалобе он утверждал, что во время поджога родителей не было дома и у него не было цели их убивать;

  • Заключение судебной коллегии: Судебная коллегия по уголовным делам суда Бухарской области, повторно изучив собранные вещественные доказательства, показания свидетелей и потерпевших, признала приговор первой инстанции полностью законным и оставила его без изменений.

Бухарский областной судсемейное преступлениеумышленный поджогуголовное дело
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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