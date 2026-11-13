Шавкат Мирзиёев вошел в топ-50 самых влиятельных мусульман мира по версии «Те Муслим 500»

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев влиятельный «Те Муслим 500 – Те Ворлд'с 500 Мост Инфлуентиал Муслимс» включен в рейтинг 50 самых влиятельных мусульман мира 2027 года по версии международного издания. Он также получил особое признание в категории глав государств и политиков.

40-е место и значимость рейтинга

Ежегодный список, публикуемый Королевским исламским центром стратегических исследований (РИССК) в Аммане, Иордания, охватывает лиц, оказывающих политическое, экономическое, религиозное, научное и культурное влияние на мусульманский мир.

Президент Узбекистана впервые вошел в топ-50 самых влиятельных лиц в рейтинге «Те Муслим 500» 2027 года, заняв 40-е место. Издание присваивает конкретные места первым 50 участникам, а остальные 450 распределяются по сферам деятельности.

Показатели рейтинга Данные и детали Занятое место 40-е место (топ-50) Категория Главы государств и политики Организатор Королевский исламский центр стратегических исследований (РИССК, Иордания) Региональные представители Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Димаш Кудайберген и другие

Причины признания: просветительские проекты и сохранение наследия

Составители рейтинга особо отметили усилия президента Шавката Мирзиёева по сохранению исламского и культурного наследия страны и восстановлению исторических ценностей. В частности:

работы по развитию и благоустройству комплексов Имама Бухари и Имама Матуриди;

деятельность Центра исламской цивилизации , построенного в Ташкенте;

масштабные реформы по поддержке религиозно-просветительских учреждений в стране получили высокую оценку.

В числе лидеров списка 2027 года Саудовская Аравия, главы Пакистана и Турции, а из Центральной Азии в рейтинг вошли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, артист Димаш Кудайберген и председатель Совета улемов Таджикистана Саидмукаррам Абдукодирзода.

Как вы считаете, как международное признание религиозно-просветительских реформ и усилий по восстановлению культурного наследия в Узбекистане влияет на имидж нашей страны? Оставляйте свое мнение в комментариях!