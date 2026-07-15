Telegram удалил канал ВПН-сервиса, чтобы сохранить свой домен

·37·Технологии
Telegram удалил канал ВПН-сервиса, чтобы сохранить свой домен

Мессенджер Telegram полностью удалил официальный канал ВПН-сервиса, связанного с киберпреступностью. На эту радикальную меру пришлось пойти из-за угрозы блокировки домена т.ме. По сообщению компании Домаин.ме (оператор доменной зоны .ме, принадлежащей Черногории), этот домен, являющийся основной короткой ссылкой мессенджера, был временно приостановлен из-за санкций США. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Проблема связана со списком ограничений, опубликованным Управлением по контролю за иностранными активами (ОФАК) Министерства финансов США. В этот список была включена ссылка на Телеграм-канал незаконного ВПН-сервиса. В результате, поскольку эта ссылка содержала домен т.ме, оператор доменной зоны приостановил обслуживание всего домена.

Любимый инструмент киберпреступников

Речь идет об анонимном ВПН-сервисе, который работал с 2014 года и активно продвигался на теневых форумах. Сервис был известен тем, что не вел никаких логов действий пользователей и не сотрудничал с правоохранительными органами. Именно благодаря этим особенностям он стал популярен среди киберпреступников.

По данным правоохранительных органов США и Европы, инфраструктурой этого сервиса пользовались как минимум 25 крупных хакерских группировок. В частности, группы, осуществляющие атаки с помощью программ-вымогателей (рансомваре), полагались на этот инструмент для сокрытия своих операций. В мае 2024 года в результате операции, проведенной ФБР совместно с европейской полицией, деятельность данного сервиса была пресечена.

Восстановление домена

После того как администрация мессенджера удалила канал, попавший под санкции, оператор Домаин.ме восстановил работу домена т.ме. Ранее домен был заблокирован из-за наличия ссылки, ведущей на запрещенный ресурс. Для Telegram это критически важный вопрос, так как домен т.ме является основным инструментом для создания коротких ссылок на пользователей, каналы и ботов.

Эта ситуация в очередной раз показала, насколько важно для крупных платформ, таких как Telegram, соблюдать международные санкции и правовые требования. Для пользователей из Узбекистана эта новость также значима, поскольку многие сервисы и публичные каналы внутри мессенджера работают именно через префикс т.ме. Если бы домен был полностью заблокирован, система внешних ссылок мессенджера могла бы полностью выйти из строя.

В настоящее время Telegram и домен т.ме работают в обычном режиме. Ожидается, что команда мессенджера будет более строго контролировать контент из санкционных списков, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем. По данным иксбт.ком, такие блокировки знаменуют собой новый этап отношений между технологическими гигантами и межгосударственными регулирующими органами.

TelegramVPNКиберпреступностьСанкцииДомен
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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