В Великобритании арестованы члены опасной хакерской группировки Скаттеред Спидер

·32·Технологии
В Великобритании арестованы члены опасной хакерской группировки Скаттеред Спидер

Правоохранительные органы Великобритании объявили о нанесении серьезного удара по деятельности всемирно известной киберпреступной группировки Скаттеред Спидер. Арест и осуждение двух молодых хакеров значительно парализовали операции этой группы. Это событие еще раз доказало, что в современном мире кибербезопасности самая большая угроза может исходить не всегда от организаций, поддерживаемых государствами, а от молодых талантов, жаждущих славы и денег. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

18-летний Оуэн Флауэрс и 20-летний Талха Джубаир были признаны виновными во взломе транспортной системы Лондона (Транспорт фор Лондон — ТфЛ). По приговору суда они были приговорены к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. В 2024 году эти хакеры совершили атаку на систему общественного транспорта Лондона, выведя из строя услуги по продаже билетов и онлайн-отслеживанию движения поездов на несколько недель.

Крупные убытки и социальная инженерия

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (НКА), ущерб от атаки на систему ТфЛ составил около 29 миллионов фунтов стерлингов (примерно 47 миллионов долларов). Хакеры проникли в систему настолько глубоко, что получили возможность полностью остановить всю транспортную инфраструктуру Лондона. Эксперты называют это «получением ключей от королевства».

Группировка Скаттеред Спидер выделяется своим стилем. Они используют методы «социальной инженерии» (сокиал енгиниринг) чаще, чем сложные технические программы. То есть они получают конфиденциальную информацию, обманывая сотрудников компаний, а не взламывая компьютерные системы. Эта стратегия является самым слабым местом для систем безопасности, так как контролировать человеческий фактор сложнее, чем технические меры.

Угроза глобального масштаба

Деятельность этой группы не ограничилась только Великобританией. Согласно сообщениям Иксбт.ком и других международных изданий, Скаттеред Спидер атаковала десятки крупных компаний по всему миру. Среди их жертв:

  • сеть казино МГМ;
  • авиакомпания ВестДжет;
  • компания по кибербезопасности Окта.
По данным Федерального бюро расследований (FBI), осужденный Талха Джубаир мог участвовать в кибератаках против более чем 120 компаний. Британские власти подчеркивают, что эти аресты являются серьезным предупреждением для таких аморфных групп, не имеющих четкой структуры, как Скаттеред Спидер.

По словам Пола Фостера, главы отдела по борьбе с киберпреступностью НКА, эта группа в последние годы была самой большой угрозой для кибербезопасности Великобритании. Наказание основных виновных в результате расследования показало, что преступники в кибермире рано или поздно ответят за свои действия. Для пользователей и ИТ-специалистов это событие является важным уроком: защита от социальной инженерии остается сегодня приоритетной задачей.

ХакерыКибербезопасностьЛондонScattered SpiderКиберпреступность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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