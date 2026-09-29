В Ташкентe пресечена деятельность сети подпольных онлайн-казино: 4 миллиона долларов и 60 тысяч жертв

·0·Узбекистан
В Ташкентe пресечена деятельность сети подпольных онлайн-казино: 4 миллиона долларов и 60 тысяч жертв

В городе Ташкенте пресечена деятельность крупной транснациональной преступной группы, организовавшей незаконные азартные игры под видом консалтинговых услуг в сфере компьютерных технологий. В ходе специального оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Центра (департамента) кибербезопасности Министерства внутренних дел, в одном из современных бизнес-центров, расположенных в махалле «Чулпан» Яшнабадского района, было раскрыто подпольное колл-центр онлайн-казино. По данным правоохранительных органов, преступной группе удалось привлечь к различным онлайн-платформам азартных игр около 60 тысяч граждан из Узбекистана и ряда государств Ближнего Востока.

В данной незаконной структуре на основе четкой иерархии трудились сотни сотрудников, состоящих из операторов, супервайзеров, кассиров и аналитиков. В ходе оперативного мероприятия были изъяты специальные зашифрованные каналы связи, серверы и бесчисленные технические средства. По предварительным данным следствия, только за последние шесть месяцев через эту нелегальную сеть было пропущено около 4 миллионов долларов США.

«IT-маска, 60 тысяч пользователей и 4 миллиона долларов»: 5 основных пунктов оперативной практики

Наиболее важные официальные факты по раскрытой в Яшнабаде сети нелегальных онлайн-казино:

  • Онлайн-казино под маской IT-консалтинга: Группа официально маскировалась под фирму по оказанию услуг в сфере компьютерных технологий, а на деле управляла игорными платформами;

  • Тайный штаб в бизнес-центре: Скрытые офисы располагались в здании бизнес-центра в махалле «Чулпан» Яшнабадского района;

  • Международная аудитория в 60 тысяч человек: К сети были привлечены граждане не только Узбекистана, но и ряда стран Ближнего Востока;

  • Оборот в 4 000 000 долларов за полгода: За последние 6 месяцев через эту систему было отмыто и переведено более 4 миллионов долларов средств игроков;

  • Вещественные доказательства изъяты, возбуждено дело: Оперативники изъяли серверы, компьютеры, банковские карты и наличные деньги, по данному факту официально возбуждено уголовное дело.

Классификация деятельности и показателей нелегального онлайн-казино в Ташкенте

Анализ структуры, технического вооружения и масштабов раскрытой преступной схемы:

Показатели и критерии анализа

Зафиксированные официальные доказательства и параметры

Замаскированная официальная деятельность

Консалтинг по компьютерным технологиям и программному обеспечению

Истинное незаконное направление

Управление и продвижение онлайн-казино и интернет-азартных игр

Местоположение (локация)

Город Ташкент, Яшнабадский район, бизнес-центр в махалле «Чулпан»

Масштаб привлеченных граждан

Около 60 000 человек из Узбекистана и стран Ближнего Востока

Объем финансового оборота

Примерно 4 миллиона долларов США за последние 6 месяцев

Внутренняя структура и сотрудники

Операторы, кассиры, супервайзеры, IT-аналитики и промоутеры

Использованные технологии

Специальное программное обеспечение, зашифрованные каналы связи, секретные серверы

Изъятые вещественные доказательства

Серверное оборудование, компьютеры, телефоны, SIM- и банковские карты, наличные деньги

Кибербезопасность и правовая экспертиза: Почему онлайн-казино представляют серьезную угрозу для общества?

Выводы специалистов по борьбе с киберпреступностью, юристов и экономистов:

  • «Опасная тенденция замаскированных IT-офисов»: Действия преступных групп под маской легальных IT-компаний, аутсорсинговых или консалтинговых фирм не новинка; подобные схемы — это попытка избежать проверок и легализовать поступления иностранной валюты как средства, выплаченные за услуги программирования; однако система мониторинга трафика и финансовых потоков киберподразделений МВД позволяет оперативно разоблачать такие уловки;

  • «Утечка миллионов долларов за рубеж и трагедия семей»: Оборот в 4 миллиона долларов за 6 месяцев — это не только незаконное движение капитала, но и трагедия тысяч семей, долговая яма и социальный кризис; азартные игры искушают молодежь быстрым и легким заработком, разрушая их экономическую и психологическую жизнь;

  • Зашифрованные каналы и трансмиссионная угроза: Выход группы на рынки Ближнего Востока и использование закрытых сетей свидетельствуют о том, что за этой сетью могут стоять международные синдикаты; а это требует усиления сотрудничества в киберпространстве не только на национальном уровне, но и согласованного с международными полицейскими системами (Интерпол).

Как вы думаете, как следует усилить контроль над бизнес-центрами и банковскими операциями, чтобы искоренить корни онлайн-казино и игорных сетей, тайно действующих под маской IT-компаний? Какие практические меры, по вашему мнению, необходимо принять для защиты молодежи, попадающейся на удочку азартной пропаганды в интернете? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим важным аналитическим материалом, призывающим остерегаться мошенничества и киберпреступлений, со своими близкими!

ТашкентОнлайн-казиноЦентр кибербезопасностиЯшнабадский район
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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