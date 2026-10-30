Новый вид мошенничества в Telegram: схема с фейковым «голосованием»

Среди пользователей из Узбекистана резко участились случаи массового угона аккаунтов Telegram под предлогом участия в фальшивых «конкурсах» и «голосованиях». Центр кибербезопасности МВД и ГУВД города Ташкента призывают граждан к бдительности и предупреждают об опасных фишинговых атаках, распространяющихся в сети.

Самое опасное заключается в том, что такие сообщения приходят не от незнакомцев, а от ваших близких знакомых, друзей или членов семьи, чьи страницы уже были взломаны.

Как работает схема мошенничества?

Киберпреступники используют доверчивость людей и их желание помочь близким, действуя по следующей схеме из 5 шагов:

Сообщение под маской доверия: От знакомого приходит искренняя просьба вроде: «Привет, пожалуйста, перейди по этой ссылке и проголосуй за моего племянника/ребенка/бабушку» или «Мы участвуем в конкурсе на лучшую маму/бабушку»; Фейковая (фишинговая) страница: При переходе по ссылке открывается поддельная страница, полностью имитирующая внешний вид и дизайн Telegram; Запрос данных: Под предлогом подтверждения голоса сайт просит вас ввести номер телефона и 5-значный секретный код доступа, отправленный приложением Telegram; Мгновенная потеря контроля: Как только вы вводите код, мошенники входят в ваш аккаунт с другого устройства и принудительно завершают сеанс на всех ваших устройствах; Последствия и вымогательство: Через захваченный аккаунт от вашего имени всем контактам рассылаются новые мошеннические сообщения или поступают просьбы к близким срочно перевести деньги на карту.

3 важных золотых правила защиты

Чтобы защитить свои личные данные и профиль, необходимо строго следовать следующим рекомендациям:

Никогда не переходите по подозрительным ссылкам: Даже если ссылку прислал самый близкий родственник, не открывайте ее, если она касается голосований, подарков или денежных выигрышей. Сначала позвоните ему и уточните, действительно ли он отправлял это сообщение;

Никому не сообщайте секретный код: Код безопасности, пришедший через Telegram или СМС, является конфиденциальной информацией. Не вводите его ни на каких сайтах и не передавайте никому;

Немедленно включите двухэтапную аутентификацию (2ФА): Зайдите в приложении в раздел «Настройки» ➔ «Конфиденциальность» ➔ «Двухэтапная проверка» (Тво-Степ Верификатион), установите сложный пароль и привяжите электронную почту. В этом случае, даже если мошенники получат код подтверждения, они не смогут войти в аккаунт без дополнительного пароля.

Что делать, если ваш аккаунт был взломан?

Если вы попались на уловку и ввели данные, каждая секунда имеет решающее значение:

Завершите активные сеансы: Если ваше приложение Telegram осталось открытым на компьютере или другом планшете, немедленно зайдите в раздел «Настройки» ➔ «Устройства» (Девикес) и удалите неизвестные сеансы;

Смените пароль: Как можно скорее установите двухэтапный пароль или примите меры по временной заморозке аккаунта;

Предупредите близких: Сообщите друзьям и знакомым по телефону или через другие сети о том, что ваш аккаунт взломан, чтобы они не попались в мошенническую ловушку, написанную от вашего имени.

Центр кибербезопасности МВД призывает всех граждан соблюдать правила цифровой гигиены и предупреждать своих близких.