Во время чемпионского парада Арсенала спасли 75 человек и арестовали 16

Торжественный парад в честь победы «Арсенала» в Английской Премьер-лиге спустя 22 года запомнился рядом неприятных инцидентов. Тысячи болельщиков вышли на улицы Северного Лондона, чтобы поприветствовать своих героев, однако праздничная атмосфера обернулась тяжелым рабочим днем для экстренных служб. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

По данным Лондонской пожарной бригады (LFB), в ходе празднований около 75 человек, забравшихся на опасную высоту, были эвакуированы в ходе специальных спасательных операций. Желая увидеть открытый автобус с Микелем Артетой и его подопечными, фанаты забирались на деревья, крыши зданий и столбы светофоров, что потребовало принятия серьезных мер безопасности.

Во время праздничных мероприятий использование пиротехники привело к возгоранию в одном из местных отелей. Залетевшая сигнальная ракета повредила фасад здания, однако благодаря оперативным действиям пожарных удалось избежать серьезных разрушений. Кроме того, в нескольких зданиях района сработала пожарная сигнализация из-за дыма от пиротехники.

Столичная полиция мобилизовала более 500 сотрудников для поддержания порядка вокруг стадиона «Эмирейтс». К вечеру воскресенья было арестовано 16 человек. Их обвиняют в нарушении общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения, хранении наркотиков, сексуальных домогательствах и нападении на сотрудников правоохранительных органов.

Тем не менее, власти признали, что это событие стало историческим моментом для болельщиков клуба. Несмотря на то, что улицы были завалены мусором и перевернутыми электровелосипедами, большинство фанатов старались отпраздновать успех своей команды безопасно.