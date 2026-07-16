«Барселона» вернулась к трансферу Лаутаро Мартинеса: но есть большое препятствие

·32·Спорт
«Барселона» вернулась к трансферу Лаутаро Мартинеса: но есть большое препятствие

Лаутаро Мартинес, выведший Аргентину в финал ЧМ-2026 решающим голом в полуфинале, снова оказался в поле зрения «Барселоны». Сообщается, что каталонский клуб рассматривает капитана «Интера» в качестве одного из главных кандидатов на усиление линии атаки.

«Барселона» следит за аргентинским нападающим

Согласно информации издания Эл Накионал, «Барселона» изучает варианты на позицию центрального нападающего, и Лаутаро Мартинес вошел в трансферный список клуба.

Каталонцы оценивают его как чистого форварда, который эффективно действует в штрафной площади, стягивает на себя центральных защитников и способен создать гол даже из минимума возможностей. Источник отмечает, что стиль игры Лаутаро может подойти атакующей линии, строящейся вокруг Ламина Ямаля и Педри.

Однако на данный момент информации о начале официальных переговоров со стороны «Барселоны» или «Интера» не поступало.

Этот трансфер уже срывался ранее

Интерес «Барселоны» к Лаутаро не нов. Аргентинский футболист рассказывал, что был очень близок к переходу в стан каталонцев в 2020 году и даже обсуждал этот вопрос с Лионелем Месси.

В то время из-за финансовых проблем клуба переговоры не были завершены, и Мартинес остался в «Интере».

Теперь, спустя несколько лет, интерес «Барселоны» к аргентинскому форварду снова возвращается в повестку дня.

Главное препятствие — долгосрочный контракт

Действующий контракт Лаутаро Мартинеса с «Интером» рассчитан до 30 июня 2029 года. Это обстоятельство дает итальянскому клубу сильную позицию в переговорах и практически сводит к нулю возможность заполучить футболиста по низкой цене.

Кроме того, в мае президент «Интера» Джузеппе Маротта опроверг сообщения о переходе Лаутаро в «Барселону». Сам футболист также заявлял, что счастлив в Милане и намерен остаться в команде, пока клуб нуждается в его услугах.

По этой причине нынешние сообщения остаются на уровне вероятных вариантов и слухов, а не официально подтвержденного трансфера.

Гол в полуфинале вновь повысил интерес

Лаутаро начал матч полуфинала ЧМ-2026 против Англии на скамейке запасных. На последних минутах встречи он после передачи Лионеля Месси забил победный гол головой, обеспечив Аргентине победу со счетом 2:1.

Этот результат вывел Аргентину в финал чемпионата мира в седьмой раз в истории. В решающем матче команда Лионеля Скалони сразится с Испанией.

Такой гол, забитый в большом матче, может еще больше укрепить позиции Лаутаро на трансферном рынке.

Прояснится ли ситуация после финала?

Чтобы интерес «Барселоны» перерос в серьезный шаг, клубу сначала нужно договориться с «Интером», а затем убедить самого футболиста переехать в Испанию.

Пока внимание Лаутаро сосредоточено на финале чемпионата мира. Но после завершения турнира его будущее может стать одной из главных тем на европейском трансферном рынке.

Как вы считаете, подходит ли Лаутаро Мартинес атаке «Барселоны»?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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