Томас Тухель признал горькую правду перед матчем за бронзу

·0·Спорт
Томас Тухель признал горькую правду перед матчем за бронзу

После того как сборная Англии упустила возможность выйти в финал ЧМ–2026, ей предстоит сразиться с Францией за третье место. Томас Тухель не стал скрывать, что футболисты не мечтали об этом матче, но подчеркнул, что его команда завершит турнир профессионально.

«Никто из наших футболистов не мечтал об этой игре»

На пресс-конференции Тухель откровенно рассказал о настроении в команде перед матчем за третье место. Он отметил, что ни футболисты Англии, ни представители Франции не ехали на мундиаль с целью бороться за бронзовые медали.

«Мы всегда предъявляем к себе самые высокие требования — такова природа людей, привыкших к борьбе. Поэтому и отношение к предстоящей игре иное.

Ни один наш футболист, как и французы, не мечтал выйти на поле в этом матче. Они хотели играть в финале», — сказал главный тренер сборной Англии.

Слова Тухеля об отсутствии у футболистов большого энтузиазма по поводу матча за третье место были также процитированы британскими СМИ.

Обе команды остановились в шаге от финала

В полуфинальном матче против Аргентины Англия вышла вперед после гола Энтони Гордона. Однако в конце игры голы Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса принесли Аргентине победу со счетом 2:1.

Франция же во втором полуфинале уступила Испании со счетом 0:2. Таким образом, две сильные европейские команды, нацеливавшиеся на чемпионство, теперь встретятся друг с другом в матче за бронзу.

Тухель подчеркнул, что все футболисты Англии на протяжении турнира жили мечтой стать чемпионами мира:

«Мы сделали все возможное, чтобы выйти в финал. Каждый футболист выходит на поле, чтобы стать чемпионом мира, но ситуация сложилась именно так».

У Англии на день меньше на восстановление

Главный тренер также напомнил, что перед матчем за третье место у Англии будет на один день меньше на отдых, чем у Франции.

Из-за того, что полуфинальные матчи проводились в разные дни, у французских футболистов больше времени на восстановление. Англии же предстоит выйти на поле в сжатые сроки после физически и психологически тяжелого матча против Аргентины.

«Да, у нас на день меньше времени на восстановление, чем у Франции. Но, несмотря на все это, мы будем готовиться к этой игре профессионально», — сказал Тухель. Его мысли также были отражены в сообщениях, распространенных перед матчем за третье место.

Сделает ли Тухель изменения в составе?

Ожидается, что в матче за третье место оба тренера учтут физическое состояние основных игроков. После невыхода в финал будет непросто психологически восстановиться, собрать силы за короткое время и снова сыграть на высоком уровне.

По этой причине Тухель может дать отдохнуть некоторым лидерам и предоставить шанс футболистам, которые мало играли по ходу турнира. Однако Англия также не хочет завершать соревнование двумя поражениями подряд.

Бронзовая медаль не заменит мечту о чемпионстве. Но победа над Францией позволит Англии достойно отреагировать после болезненного полуфинала и завершить турнир с положительным результатом.

Не просто матч, а проверка характера

В матче между Англией и Францией главный вопрос заключается не только в третьем месте. Важно также то, как обе команды поведут себя после поражения в полуфинале и насколько они смогут бороться на поле.

Тухель открыто заявил, что футболисты не мечтали об этой встрече. Теперь их профессионализм и желание бороться до конца за честь национальной сборной пройдут проверку.

Как вы думаете, сможет ли Англия оправиться от боли полуфинала и одержать победу над Францией?

Томас ТухельАнглияФранцияАргентинаИспания
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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