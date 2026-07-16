Как спасли женщину, которую 7 лет держали в хлеву?

В афганской провинции Тахар было раскрыто ужасающее преступление. Стало известно, что женщина по имени Тобон на протяжении 7 лет удерживалась собственным мужем в хлеву. Все это время она была полностью изолирована от внешнего мира и жила в тяжелых условиях, непригодных для человеческого существования.

Согласно полученным данным, год назад к матери в заточение был брошен и ее маленький сын. После этого мать и ребенок были вынуждены долгое время жить в неволе вместе.

Инцидент попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как местные жители предоставили соответствующую информацию. В ходе проведенной спецоперации женщина и ее ребенок были спасены и доставлены в безопасное место.

Первичные обследования показали, что в результате многолетнего насилия и тяжелых условий женщина получила серьезные физические и психологические травмы. В настоящее время ей оказывается необходимая помощь квалифицированными врачами и психологами.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сообщается, что муж женщины задержан, в отношении него проводятся следственные действия в установленном законом порядке.

Это событие вновь вынесло на повестку дня вопрос защиты прав женщин и детей в Афганистане. Правозащитники призывают усилить борьбу с насилием и принять решительные меры по защите пострадавших, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий.