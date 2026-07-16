Президент Южной Кореи продал свой дом и остался без собственного жилья

Южная Корея: президент Ли Чжэ Мён сообщил, что продал свою единственную квартиру и в настоящее время не имеет собственного жилья. Он подчеркнул, что принял это решение, чтобы укрепить доверие к жилищной политике, проводимой правительством.

Сообщается, что президент выставил на продажу свою квартиру площадью 164 квадратных метра, в которой проживал с 1998 года, в феврале текущего года. Жилье было продано за 2,9 миллиарда вон (примерно 1,9 миллиона долларов США).

По словам Ли Чжэ Мёна, этот шаг послужит практической поддержкой реформ, направленных на регулирование рынка недвижимости, и повысит доверие граждан к политике правительства.

В настоящее время правительство Южной Кореи последовательно продолжает реформы, направленные на улучшение жилищного обеспечения, увеличение количества новых жилых объектов и сокращение числа квартир, пустующих в инвестиционных целях.