В Китае создали пожарную машину с дронами для борьбы с лесными пожарами

В Китае представили специальную пожарную машину, предназначенную для использования новых технологий в борьбе с лесными пожарами. Автомобиль привлекает внимание тем, что оснащен дронами, способными сбрасывать «водяные бомбы».

Сообщается, что машина способна перевозить одновременно 10 дронов. При необходимости беспилотники быстро поднимаются в воздух, направляясь в горные и лесные районы, куда трудно добраться обычной технике, и помогают ликвидировать возгорание на начальной стадии.

Специалисты отмечают, что такая технология имеет важное значение для оперативного прибытия к очагам возгорания, предотвращения распространения огня на большие территории и обеспечения безопасности спасателей.

Новая разработка вызвала большой интерес в социальных сетях, где многие пользователи оценили её как современное и эффективное решение в борьбе с лесными пожарами.